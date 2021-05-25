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25 мая 19:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:42
Общество
Юрист рассказала, в каких случаях возможно автоматическое вступление в наследство
19:42
Политика
Мухин уличил Запад в демонизации Лукашенко вслед за Хусейном, Каддафи и Асадом
19:42
Происшествия
В Приморье недалеко от дачного массива найден человеческий скелет
19:41
Общество
Небоскреб «Лахта-центр 2» предложили построить в Петербурге
19:41
Происшествия
Момент обрушения штукатурки с фасадов домов в центре Санкт-Петербурга попал на видео
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
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Дом Юнармии планируют открыть в Приморье

Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 25 мая. Ряды детского военно-патриотического движения в Приморье ширятся очень быстро: только за два с половиной года численность достигла почти семи тысяч человек. По всему краю уже сформировано 285 отрядов юнармейцев. Появилась необходимость обзавестись единым центральным штабом. 

«Решается вопрос о создании Дома Юнармии. Дом Юнармии — это как Дом пионеров когда-то был. В Дом Юнармии может прийти юнармеец. Он приходит туда как к себе домой. Он должен знать, что это его дом, он там получит и образование, и хорошее настроение. И такой вопрос сегодня решается в Приморском крае», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель краевого отделения Юнармии Михаил Любецкий.

Юнармейское движение в Приморье губернатор Олег Кожемяко обсудил с замминистра обороны Андреем Картаполовым, который прибыл во Владивосток с рабочим визитом. 

«В этом году из-за эпидемических ограничений и меньшего количества мероприятий сумма субсидии снизилась, однако мы вносим сейчас бюджетные корректировки, чтобы обеспечить юнармейцев зимней одеждой, около 4800 комплектов летней формы уже есть», — обозначил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В Уссурийске, Дальнереченске и Хорольском округе уже действуют «Дома Юнармии». Они необходимы для дальнейшего совершенствования в круглогодичном формате форм и методов военно-патриотической работы с молодежью. Сейчас решается вопрос о создании регионального «Дома Юнармии» и увеличения их числа в районах Приморья. В этом руководство региона рассчитывает на поддержку министерства обороны.

«Я дам поручение командующим флотом и округом, чтобы они посмотрели по гарнизонам, где есть наши объекты, которые можно задействовать под «Дома Юнармии». Плюс посмотрим, что есть у ДОСААФа, у муниципалитетов. Там не так много надо помещений. Если совместно будем этим заниматься, то выйдем на необходимый результат», — подчеркнул заместитель министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов.

Ежегодно на развитие движения краевой бюджет выделяет субсидии, в 2020 году их сумма составила более 34 миллионов рублей, в текущем — более 16 миллионов.

Ранее ФАН писал, что юнармейцы из двух регионов РФ стали лауреатами премии «Горячее сердце».

приморье юнармия владивосток
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