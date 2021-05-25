Дом Юнармии планируют открыть в Приморье

Владивосток, 25 мая. Ряды детского военно-патриотического движения в Приморье ширятся очень быстро: только за два с половиной года численность достигла почти семи тысяч человек. По всему краю уже сформировано 285 отрядов юнармейцев. Появилась необходимость обзавестись единым центральным штабом.

«Решается вопрос о создании Дома Юнармии. Дом Юнармии — это как Дом пионеров когда-то был. В Дом Юнармии может прийти юнармеец. Он приходит туда как к себе домой. Он должен знать, что это его дом, он там получит и образование, и хорошее настроение. И такой вопрос сегодня решается в Приморском крае», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель краевого отделения Юнармии Михаил Любецкий.

Юнармейское движение в Приморье губернатор Олег Кожемяко обсудил с замминистра обороны Андреем Картаполовым, который прибыл во Владивосток с рабочим визитом.

«В этом году из-за эпидемических ограничений и меньшего количества мероприятий сумма субсидии снизилась, однако мы вносим сейчас бюджетные корректировки, чтобы обеспечить юнармейцев зимней одеждой, около 4800 комплектов летней формы уже есть», — обозначил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В Уссурийске, Дальнереченске и Хорольском округе уже действуют «Дома Юнармии». Они необходимы для дальнейшего совершенствования в круглогодичном формате форм и методов военно-патриотической работы с молодежью. Сейчас решается вопрос о создании регионального «Дома Юнармии» и увеличения их числа в районах Приморья. В этом руководство региона рассчитывает на поддержку министерства обороны.

«Я дам поручение командующим флотом и округом, чтобы они посмотрели по гарнизонам, где есть наши объекты, которые можно задействовать под «Дома Юнармии». Плюс посмотрим, что есть у ДОСААФа, у муниципалитетов. Там не так много надо помещений. Если совместно будем этим заниматься, то выйдем на необходимый результат», — подчеркнул заместитель министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов.

Ежегодно на развитие движения краевой бюджет выделяет субсидии, в 2020 году их сумма составила более 34 миллионов рублей, в текущем — более 16 миллионов.

Ранее ФАН писал, что юнармейцы из двух регионов РФ стали лауреатами премии «Горячее сердце».