«Снова в красной зоне»: в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19

Владивосток, 25 мая. На базе «Дальзаводской» больницы во Владивостоке развернули 100 резервных койкомест для возможного лечения пациентов с COVID-19. Такое решение принято в связи с наступлением сезона летних отпусков и предстоящим ВЭФ.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Практически три недели как мы вошли в обычную жизнь. Оперировали пациентов, принимали терапевтических больных, с инсультами. Но, к сожалению, эпидемическая ситуация не дала нам возможности работать и дальше в обычном режиме. Мы снова входим в режим работы в особых средствах защиты, в режим ограничений, связанных с лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. В очередной раз хочу призвать жителей Владивостока, Приморского края сделать прививку от коронавируса. Ничего не закончилось. Инфекция рядом с нами, она среди нас», — поделилась с корреспондентом ФАН главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Предусмотрено отделение и для больных пневмонией, которые дополнительно проходят обследования на COVID-19. Только за первые восемь часов работы сюда поступили девять пациентов. А всего их пятнадцать. Плановый прием по остальным профилям не приостановлен.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«В летний период Приморья традиционно принимает большое количество туристов. Также поток гостей вырастет в связи с проведением ВЭФ в начале осени. Здравоохранение региона должно быть готово к различного рода ситуациям, связанным с COVID-19», — прокомментировала ФАН первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

На базе «Дальзаводской больницы» в течение года работал самый крупный на Дальнем Востоке COVID-госпиталь. Сейчас медучреждение функционирует по основному профилю деятельности, но при необходимости, в больнице готовы развернуть госпиталь вновь.

Ране ФАН писал, что врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой».