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25 мая 18:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:07
Шоу-бизнес
Соловьев назвал предательством национальной культуры песню Манижи для Евровидения
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
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«Снова в красной зоне»: в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19

Общество
«Снова в красной зоне»: в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 25 мая. На базе «Дальзаводской» больницы во Владивостоке развернули 100 резервных койкомест для возможного лечения пациентов с COVID-19. Такое решение принято в связи с наступлением сезона летних отпусков и предстоящим ВЭФ.

«Снова в красной зоне»: в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Практически три недели как мы вошли в обычную жизнь. Оперировали пациентов, принимали терапевтических больных, с инсультами. Но, к сожалению, эпидемическая ситуация не дала нам возможности работать и дальше в обычном режиме. Мы снова входим в режим работы в особых средствах защиты, в режим ограничений, связанных с лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. В очередной раз хочу призвать жителей Владивостока, Приморского края сделать прививку от коронавируса. Ничего не закончилось. Инфекция рядом с нами, она среди нас», — поделилась с корреспондентом ФАН главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая.

«Снова в красной зоне»: в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Предусмотрено отделение и для больных пневмонией, которые дополнительно проходят обследования на COVID-19. Только за первые восемь часов работы сюда поступили девять пациентов. А всего их пятнадцать. Плановый прием по остальным профилям не приостановлен. 

«Снова в красной зоне»: в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«В летний период Приморья традиционно принимает большое количество туристов. Также поток гостей вырастет в связи с проведением ВЭФ в начале осени. Здравоохранение региона должно быть готово к различного рода ситуациям, связанным с COVID-19», — прокомментировала ФАН первый заместитель министра здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

«Снова в красной зоне»: в Приморье вновь открыли стационар для пациентов с COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

На базе «Дальзаводской больницы» в течение года работал самый крупный на Дальнем Востоке COVID-госпиталь. Сейчас медучреждение функционирует по основному профилю деятельности, но при необходимости, в больнице готовы развернуть госпиталь вновь.

Ране ФАН писал, что врачи крупнейшего дальневосточного COVID-госпиталя рассказали о работе на «передовой».

приморье владивосток коронавирус covid-19
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