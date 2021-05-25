Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции

Владивосток, 25 мая. Реконструкцию пляжа на мысе Ахлестышева во Владивостоке заморозили из-за отсутствия финансирования, пояснили в городской дирекции общественных пространств.

К началу сезона на территории пляжа не произойдет никаких изменений, поскольку средств для этого выделено не было. В 2020 году на благоустройство зоны отдыха запрашивали 105 млн рублей. Планировалось установить лежаки, освещение, туалет, навесы и павильон. Кроме того, на территории хотели провести озеленение и работу с береговой линией.

Галечный пляж располагается на побережье бухты Ахлестышева на острове Русском, которая является одной из самых доступных и привлекательных на нем. Здесь мелкое дно и теплая вода.