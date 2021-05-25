Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока

Владивосток, 25 мая. Новые пункты вакцинации от коронавируса откроются на Спортивной набережной, на автовокзале и в административных зданиях Владивостока.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что на сегодняшний день в регионе привито около 140 тыс. человек. Такое число составляет 22% от общего плана.

«Продолжайте работу по открытию пунктов вакцинации в общественных местах», — распорядился глава края.

В ближайшие дни передвижные пункты будут открыты на Спортивной набережной, на автовокзале и в зданиях мэрии на нескольких улицах Владивостока. Об этом заявил и. о. главы города Константин Шестаков.

Общая ситуация с коронавирусом в России находится на стабильном уровне. За прошедшие сутки новые случаи заболевания были выявлены у 8406 граждан.