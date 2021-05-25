Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой

Владивосток, 25 мая. Краснокнижного тигра снова встретили у дороги в Приморье. Автомобилисты при виде хищника достали мясо и колбасу, а затем бросили ему.

Очередную встречу с хищником уже обсуждают в социальных сетях. Специалисты центра «Амурский тигр» недовольны поведением людей. По их мнению, в будущем звери будут выходить к людям чаще в поисках еды.

«Люди, ну когда вы уже поумнеете? Сейчас это добродушное «мы покормили тигра», а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там где люди, там еда, начнется крик и ор «Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!» — написали специалисты в Instagram.

Эксперты настоятельно просят людей не подкармливать диких животных, особенно крупных хищников. В социальных сетях мнение экспертов поддержали, а поведение автомобилистов осудили.

Встреча с амурским тигром у дороги случается часто в Приморье. В начале мая автомобилист решил запечатлеть крупную полосатую кошку. Однако животное всем видом демонстрировало безразличие к человеку.