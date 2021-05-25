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Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой
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25 мая 07:30
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новостей
07:23
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева сняла обручальное кольцо и съехала от Элджея
07:20
Происшествия
Сильный пожар тушат в складском здании в Ростове
07:18
Спорт
Малкин забил первую шайбу за «Питтсбург» в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ
07:08
Общество
Роспотребнадзор назвал ответственных за дезинфекцию подъездов от коронавируса
07:06
Общество
Инфекционист Вознесенский объяснил случаи повторного заболевания COVID-19
07:05
Шоу-бизнес
Лариса Долина в экстравагантном наряде покорила фанатов
07:00
Общество
Комментаторы в соцсетях высмеяли репортаж украинских СМИ о воде в Крыму
06:48
Общество
Палочка и очки Гарри Поттера станут частью масштабного аукциона Prop Store
06:43
Общество
Около 260 дач и дворов вблизи Хабаровска могут пострадать из-за паводка
06:29
Технологии
Новый апдейт macOS предусматривает поддержку подписки на Apple Podcasts
06:26
Общество
Мини-платье Джулии Робертс из фильма «Красотка» вернулось в моду
06:24
Происшествия
Шесть человек получили травмы в результате ДТП на трассе под Норильском
06:23
Общество
Меган Маркл может родить раньше срока из-за пережитого стресса
06:19
Политика
Советник Зеленского нашел оправдание низким пенсиям на Украине
06:17
Происшествия
Стрельба с несколькими жертвами произошла в американском штате Огайо
06:16
Общество
Взрослый медведь ограбил мусорный бак в дачном поселке в Южно-Курильске
06:15
Общество
Дополнительные пункты вакцинации обустроят в общественных местах Владивостока
06:10
Наука
Датские физики раскрыли первую материю после Большого взрыва
06:08
Технологии
Английские ученые узнали о способностях собак выявлять COVID-19
06:04
Общество
Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой
Все новости

Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой

Общество
Автомобилисты Приморья встретили тигра и решили угостить его колбасой
ФАН  /  Геннадий Кириллов

Владивосток, 25 мая. Краснокнижного тигра снова встретили у дороги в Приморье. Автомобилисты при виде хищника достали мясо и колбасу, а затем бросили ему.

Очередную встречу с хищником уже обсуждают в социальных сетях. Специалисты центра «Амурский тигр» недовольны поведением людей. По их мнению, в будущем звери будут выходить к людям чаще в поисках еды.

«Люди, ну когда вы уже поумнеете? Сейчас это добродушное «мы покормили тигра», а потом, когда хищник сформирует у себя ассоциацию, что там где люди, там еда, начнется крик и ор «Помогите! Спасите! Тигр в населенный пункт пришел!» — написали специалисты в Instagram.

Эксперты настоятельно просят людей не подкармливать диких животных, особенно крупных хищников. В социальных сетях мнение экспертов поддержали, а поведение автомобилистов осудили.

Встреча с амурским тигром у дороги случается часто в Приморье. В начале мая автомобилист решил запечатлеть крупную полосатую кошку. Однако животное всем видом демонстрировало безразличие к человеку.

автомобиль тигр хищник
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