Турпоток на Дальний Восток и в Арктику планируют увеличить до 15 млн человек в год

Владивосток, 23 мая. Поток туристов на Дальний Восток и в Арктику следует увеличить. Таким мнением поделился министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

К 2030 году необходимо постараться увеличить туристический поток на Дальний Восток и в Арктику до 15 млн путешественников в год. Большое значение для туристов играют экотуры. Походы в тайгу, сплав по рекам, наблюдение за животными в их родной среде обитания привлекает путешественников, подчеркнул Чекунов. По его словам, в регионе есть предпосылки для создания соответствующих туристических продуктов.

В ходе рабочей поездки по Камчатскому краю заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что около 12% территории России составляют охраняемые природные участки. При этом доля экологического туризма в РФ достигает всего 2%.

Дмитрий Чернышенко оценил потенциал Камчатки в туристической сфере. По его словам, необходимо сделать упор на логистику и туристический поток можно будет увеличить в десять раз.