«Ночь музеев» проходит во Владивостоке

Владивосток, 22 мая. В Музее истории Дальнего Востока В. К. Арсеньева проходит «Ночь музеев». Это ежегодная международная акция, которая проводится во Владивостоке уже более 10 лет. В прошлом году карантинные меры не позволили проникнуться духом истории, но сегодня жители города могут посетить музеи с утра и до позднего вечера.

«Мы готовились два года и очень рады наконец-то принять большое количество посетителей. «Ночь музеев» — знаковое событие для каждого музея. В этот день мы показываем гостям все самое лучшее», — рассказал корреспонденту ФАН пресс-секретарь музея Евгений Горохов.

Главный корпус, Музей Города, Дом чиновника Суханова и Дом путешественника Арсеньева открыли двери для всех желающих. Программа Ночи музеев состоит не только из выставок, а также из пеших экскурсий, развлечений для детей, театральных постановок и музыкальных вечеров.

Ранее ФАН писал, что «Ночь музеев» в Севастополе собрала более 40 тысяч посетителей.