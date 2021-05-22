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20:14
Происшествия
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20:13
Экономика
Минфин РФ сообщил о размещении еврооблигаций на 1,5 млрд евро
20:12
Политика
Депутат Госдумы опроверг слова главы МИД Австрии о неготовности РФ вести диалог с ЕС
20:11
Армия
The Drive: США и НАТО отработали «наступление» на Россию
20:10
Происшествия
Мужчина порезал колеса и избил петербуржца на дороге
20:10
Политика
Политолог Бортник заявил, что Запад холодно относится к обидам Зеленского
20:09
Общество
Уфолог Валерий Уваров рассказал, для каких целей НЛО используют Луну
20:09
Политика
Нацгвардия Украины задержала белоруса с мешками навоза у посольства в Киеве
20:07
Общество
Кормухин: «ЛГБТ, феминистки и русофобы-либералы на самом деле есть сатанисты»
20:06
Происшествия
Пенсионер из Петербурга перевел мошенникам почти 600 тыс. рублей
20:06
Экономика
Ключевые направления развития до 2050 года определили в компании Honda Motor
20:05
Политика
Журналист из Латинской Америки назвал Украину «банановой республикой»
20:04
Политика
Лукашенко и Алиев обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
20:02
Экономика
Внешний торговый оборот России вырос в начале года
20:01
Шоу-бизнес
Алла Духова рассказала, за что ей стыдно перед старшим сыном
20:00
Азия
Почему Евросоюз выбрал сотрудничество с Индией вместо Китая
20:00
Политика
Заслуженный юрист РФ объяснил популярность идеи введения смертной казни для педофилов
19:57
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Крючкова подставила собравшегося жениться сына
19:56
Экономика
Промтовары подорожали в России с начала 2021 года
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Происшествия
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Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН

  /   Обновлено: 22 мая 2021 19:42
Общество
Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 22 мая. Чуть больше недели осталось до завершения выбора объектов благоустройства, которые в Приморском крае приведут в порядок по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. Корреспондент ФАН побывал в скверах Владивостока, которые участвуют в голосовании. 

Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Сквер «Чайка» — небольшой сквер, расположенный в районе Калинина 20, напротив Детской поликлиники №4. Что может появиться на территории: устройство пешеходных тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, индивидуальных кресел, зон отдыха и ожидания для посетителей, видеонаблюдение, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории. По результатам будущих обсуждений возможно устройство детских и спортивных зон, площадки для выгула собак.

«Точек притяжения во Владивостоке довольно много. Поэтому, нужно больше активности от горожан, чтобы мы получали больше финансирования от федерального центра для реализации этих идей», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель Дирекции общественных пространств г. Владивостока Салават Галиев.  

Сквер «Некрасовский» расположен возле Некрасовского путепровода и соединяет остановку общественного транспорта с жилыми и общественными зданиями. Он — транзитный, хорошо озеленен, однако требуется защита от шума и пыли проезжающих автомобилей. 

Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«К сожалению, реальность такова, что на сегодняшний день здесь гуляют маргинальные личности. И конечно детям здесь сложно находиться. Но я уверена, что если сквер будет действительно благоустроен в 2022 году, здесь появятся пешеходные дорожки, деревья, скамейки, и будет все красиво и современно», — поделилась с корреспондентом ФАН заместитель начальника отдела по работе с Приморским краем АНО «Диалог Регионы» Полина Степаненко. 

Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Парк культуры и отдыха им. Лазо расположен около ж/д станции «Санаторная» на берегу моря и включает как парковую зону, так и пляж. Территория парка хорошо озеленена, есть много скульптур, в том числе памятник Сергею Лазо. Сейчас здесь действует множество киосков и кафе. На пляже также функционируют зоны отдыха, установлены спортивные площадки и детские игровые зоны. Парк нуждается в модернизации.

Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

На сегодняшний день уже проголосовали почти 90 тысяч человек. Больше всего голосов на платформе 25.gorodsreda.ru оставили жители Владивостока, Уссурийска и Находки.

«Это говорит о том, что людям небезразлично, какими будут их города и поселки, какие парки, скверы и площади обретут вторую жизнь, где появятся новые благоустроенные общественные территории. Голосование продлится до 30 мая», — подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»  — преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

Ранее ФАН писал, что жители Приморья с помощью голосования смогут улучшить городскую среду.

приморье владивосток нацпроекты жилье и городская среда
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