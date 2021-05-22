Почти 90 тысяч приморцев проголосовали за любимые парки и скверы: репортаж ФАН

Владивосток, 22 мая. Чуть больше недели осталось до завершения выбора объектов благоустройства, которые в Приморском крае приведут в порядок по национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2022 году. Корреспондент ФАН побывал в скверах Владивостока, которые участвуют в голосовании.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Сквер «Чайка» — небольшой сквер, расположенный в районе Калинина 20, напротив Детской поликлиники №4. Что может появиться на территории: устройство пешеходных тротуаров, установка освещения, скамеек и урн, индивидуальных кресел, зон отдыха и ожидания для посетителей, видеонаблюдение, арт-объекты и иллюминация, озеленение территории. По результатам будущих обсуждений возможно устройство детских и спортивных зон, площадки для выгула собак.

«Точек притяжения во Владивостоке довольно много. Поэтому, нужно больше активности от горожан, чтобы мы получали больше финансирования от федерального центра для реализации этих идей», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель Дирекции общественных пространств г. Владивостока Салават Галиев.

Сквер «Некрасовский» расположен возле Некрасовского путепровода и соединяет остановку общественного транспорта с жилыми и общественными зданиями. Он — транзитный, хорошо озеленен, однако требуется защита от шума и пыли проезжающих автомобилей.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«К сожалению, реальность такова, что на сегодняшний день здесь гуляют маргинальные личности. И конечно детям здесь сложно находиться. Но я уверена, что если сквер будет действительно благоустроен в 2022 году, здесь появятся пешеходные дорожки, деревья, скамейки, и будет все красиво и современно», — поделилась с корреспондентом ФАН заместитель начальника отдела по работе с Приморским краем АНО «Диалог Регионы» Полина Степаненко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Парк культуры и отдыха им. Лазо расположен около ж/д станции «Санаторная» на берегу моря и включает как парковую зону, так и пляж. Территория парка хорошо озеленена, есть много скульптур, в том числе памятник Сергею Лазо. Сейчас здесь действует множество киосков и кафе. На пляже также функционируют зоны отдыха, установлены спортивные площадки и детские игровые зоны. Парк нуждается в модернизации.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

На сегодняшний день уже проголосовали почти 90 тысяч человек. Больше всего голосов на платформе 25.gorodsreda.ru оставили жители Владивостока, Уссурийска и Находки.

«Это говорит о том, что людям небезразлично, какими будут их города и поселки, какие парки, скверы и площади обретут вторую жизнь, где появятся новые благоустроенные общественные территории. Голосование продлится до 30 мая», — подчеркнула заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города, поселки. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

Ранее ФАН писал, что жители Приморья с помощью голосования смогут улучшить городскую среду.