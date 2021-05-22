Для выпускников приморских школ прозвенел прощальный звонок: репортаж ФАН

Владивосток, 22 мая. Учебный год в школах Приморья подходит к концу, звенят «последние звонки». Впереди у ребят — экзамены и выпускной, а сегодня — поздравления от учителей, родителей и официальных лиц. Корреспондент ФАН побывал в школах Приморья.

Так, в школе №25 Уссурийска на торжественной линейке в субботу, 22 мая, с напутственными словами выступила заместитель председателя Правительства — министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«У вас сегодня замечательный день, вы стоите на пороге большого пути. Перед вами огромные возможности – не упускайте их! Верьте в себя, у вас все получится!» — обратилась к выпускникам Наталья Бондаренко.

В этот день прощались со школой выпускники по всему краю. Так, в школе №17 Владивостока побывал и.о. главы города Константин Шестаков. Он, как сын офицера, за свою юность сменил несколько учебных заведений, но последним из них стала именно школа № 17. Тогда здесь работал специализированный класс, выпускников которого готовили на поступление в медицинский университет. Очевидно, что врачом Шестаков так и не стал.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Не страшитесь менять свой выбор. В конечном итоге я стал экономистом, после — юристом, затем окончательно избрал государственную службу. Это мое любимое дело, я умею его делать хорошо. За последние 12 лет я прошел все ступени от самой низкой должности в администрации Приморского края и зарплаты в 19700 рублей. Каждые полтора-два года я получал более вышестоящую должность — я знаю что, это работает только так: когда не делаешь акцент на свободном времени, досуге и пашешь, себя не помня. Но важно, чтобы это дело было твое любимое. Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас выбрал именно то направление, которое будет по душе именно вам», — рассказал и.о. главы Владивостока Константин Шестаков.

В этом году «последние звонки» проходят с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Решение о формате и условиях проведения праздничных мероприятий руководители общеобразовательной организации принимали самостоятельно на основании предписаний Роспотребнадзора.

Ранее ФАН сообщал, что в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, в ходе которой спикеры обсуждали важнейшие для российских школьников мероприятия — последний звонок и сдачу ЕГЭ.