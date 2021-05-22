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22 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:41
Наука
Названы первые признаки деменции
18:35
Политика
Политолог объяснил, к чему приведет принятие закона об олигархах на Украине
18:33
Политика
Кириенко назвал стереотипом незаинтересованность молодежи России в серьезных темах
18:31
Спорт
Сборная России разгромила Великобританию во втором матче на ЧМ-2021 по хоккею
18:30
Армия
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
18:26
Общество
Часть центральных улиц Калининграда перекроют из-за большого городского велопарада
18:24
Общество
Хвостатые лекари: что такое иппотерапия и чем она полезна
18:22
Армия
Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе
18:20
Происшествия
Полиция проверяет торговый центр в Ростове на предмет взрывоопасных устройств
18:18
Общество
Косметолог дала совет, как защитить кожу от солнца
18:17
Экономика
Издание Sohu рассказало, чем обернется для США удар России по Apple
18:16
Общество
Российские эксперты напомнили о вреде использования воды из-под крана в пищу
18:13
Общество
Неземная красота: Саратов хочет вернуть в собственность исторический кинотеатр
18:13
Спорт
Россиянин Мазепин занял 19-е место в квалификации Гран-при Монако
18:11
Украина
Держаться и ждать: российский журналист сравнил Донбасс со Сталинградом времен ВОВ
18:09
Экономика
Forbes сообщил о потерях криптомиллиардеров из-за обвала биткоина
18:07
Политика
Депутат Пушкина опровергла фейк об отказе от участия в выборах
18:07
Происшествия
Из-за детских игр в Кургане сгорели десять домов
18:04
Украина
Разгневанная пенсионерка пригрозила Зеленскому коллективным иском от украинцев
18:01
Новороссия
В ЛНР сообщили о подрыве трех местных жителей на взрывном устройстве
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Для выпускников приморских школ прозвенел прощальный звонок: репортаж ФАН

Общество
Для выпускников приморских школ прозвенел прощальный звонок: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 22 мая. Учебный год в школах Приморья подходит к концу, звенят «последние звонки». Впереди у ребят — экзамены и выпускной, а сегодня — поздравления от учителей, родителей и официальных лиц. Корреспондент ФАН побывал в школах Приморья. 

Так, в школе №25 Уссурийска на торжественной линейке в субботу, 22 мая, с напутственными словами выступила заместитель председателя Правительства — министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Для выпускников приморских школ прозвенел прощальный звонок: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

 «У вас сегодня замечательный день, вы стоите на пороге большого пути. Перед вами огромные возможности – не упускайте их! Верьте в себя, у вас все получится!» — обратилась к выпускникам Наталья Бондаренко.

В этот день прощались со школой выпускники по всему краю. Так, в школе №17 Владивостока побывал и.о. главы города Константин Шестаков. Он, как сын офицера, за свою юность сменил несколько учебных заведений, но последним из них стала именно школа № 17. Тогда здесь работал специализированный класс, выпускников которого готовили на поступление в медицинский университет. Очевидно, что врачом Шестаков так и не стал.

Для выпускников приморских школ прозвенел прощальный звонок: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Не страшитесь менять свой выбор. В конечном итоге я стал экономистом, после — юристом, затем окончательно избрал государственную службу. Это мое любимое дело, я умею его делать хорошо. За последние 12 лет я прошел все ступени от самой низкой должности в администрации Приморского края и зарплаты в 19700 рублей. Каждые полтора-два года я получал более вышестоящую должность — я знаю что, это работает только так: когда не делаешь акцент на свободном времени, досуге и пашешь, себя не помня. Но важно, чтобы это дело было твое любимое. Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас выбрал именно то направление, которое будет по душе именно вам», — рассказал и.о. главы Владивостока Константин Шестаков.

В этом году «последние звонки» проходят с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Решение о формате и условиях проведения праздничных мероприятий руководители общеобразовательной организации принимали самостоятельно на основании предписаний Роспотребнадзора.

Ранее ФАН сообщал, что в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, в ходе которой спикеры обсуждали важнейшие для российских школьников мероприятия — последний звонок и сдачу ЕГЭ.

приморье владивосток последний звонок
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Все новости / Общество / Для выпускников приморских школ прозвенел прощальный звонок: репортаж ФАН
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