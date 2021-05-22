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17:09
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Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
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На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья

Общество
На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Владивосток, 22 мая. Приморье участвует во Всероссийском конкурсе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Вектор детства». Восемь проектов, представленных краевыми социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, претендуют на звание лучших в стране инициатив, направленных на поддержку семьи и детства.

Практики приморцев представлены в разных номинациях. Три из восьми конкурсных проектов — это поддержка семей в социально опасном положении, профилактическая работа с «трудными» подростками.

«Так, например, задача проекта «Профориентация в рамках работы профмастерских «Твой выбор», представленного Арсеньевским центром «Ласточка» и реализуемого с 2019 года, — помочь подросткам сформировать представление о востребованных профессиях, определиться с выбором будущей специальности. Работа арсеньевцев уже включена в каталог лучших практик. Сам проект размещен на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

По информации организаторов, итоги конкурсного отбора будут объявлены уже в начале июня. Победителей наградят дипломами Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Более того, лучшие социальные инициативы будут рекомендованы для распространения в регионах России.

Ранее ФАН писал, что Уполномоченный по правам ребенка посетит школу в Казани, где произошла стрельба.

приморье владивосток всероссийский конкурс
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Все новости / Общество / На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья
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