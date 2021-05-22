На звание лучших в России претендуют проекты по поддержке семьи и детства из Приморья

Владивосток, 22 мая. Приморье участвует во Всероссийском конкурсе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Вектор детства». Восемь проектов, представленных краевыми социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, претендуют на звание лучших в стране инициатив, направленных на поддержку семьи и детства.

Практики приморцев представлены в разных номинациях. Три из восьми конкурсных проектов — это поддержка семей в социально опасном положении, профилактическая работа с «трудными» подростками.

«Так, например, задача проекта «Профориентация в рамках работы профмастерских «Твой выбор», представленного Арсеньевским центром «Ласточка» и реализуемого с 2019 года, — помочь подросткам сформировать представление о востребованных профессиях, определиться с выбором будущей специальности. Работа арсеньевцев уже включена в каталог лучших практик. Сам проект размещен на платформе «Смартека» Агентства стратегических инициатив», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

По информации организаторов, итоги конкурсного отбора будут объявлены уже в начале июня. Победителей наградят дипломами Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Более того, лучшие социальные инициативы будут рекомендованы для распространения в регионах России.

Ранее ФАН писал, что Уполномоченный по правам ребенка посетит школу в Казани, где произошла стрельба.