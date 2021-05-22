Первый на Дальнем Востоке музейный эндаумент-фонд создали в Приморье

Владивосток, 22 мая. В 2019 году проект создания Фонда целевого капитала - эндаумента Приморской государственной картинной галереи стал победителем конкурса Благотворительного Фонда Владимира Потанина, это позволило специалистам пройти обучение по программе «Целевые капиталы» в Московской школе экономики «Сколково». В мае 2021 года эндаумент зарегистрирован Министерством юстиции РФ. Партнерами в создании фонда ДАЛЬАРТ выступили Союз «Приморская торгово-промышленная палата» и Приморская государственная картинная галерея.

«Создание первого музейного эндаумента — важное событие в культурное жизни Приморского края и Дальнего Востока в целом, это действительно амбициозная задача. Это новый финансовый инструмент, в работе с которым мы делаем первые шаги. Такие фонды, как правило, создаются структурами, которые твердо стоят на ногах, и это означает, что наша краевая картинная галерея показывает соответствующий уровень развития и амбиций», — сообщила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Специализированный фонд управления целевым капиталом краевого учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ стал первым музейным эндаументом на российском Дальнем Востоке.

«Он призван аккумулировать пожертвования физических и юридических лиц на поддержку развития главного художественного музея Приморья. Пожертвования в эндаумент не расходуются, а инвестируются для получения дохода, который и идет на развитие картинной галереи», — рассказала директор Приморской государственной картинной галереи, председатель совета эндаумент-фонда ДАЛЬАРТ Алена Даценко.

Федеральный закон об эндаументах вышел в 2006 году. Фонды созданы в сфере образования, культуры, медицины, спорта. В настоящее время насчитывается более 200 специализированных фондов, большая часть из которых создана университетами. В музейной сфере эндаументы созданы Государственным Эрмитажем, Русским музеем, ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской галереей, Музеем современного искусства «Гараж», Омским музеем изобразительных искусств имени Врубеля.

Ранее ФАН писал, что Эрмитаж объявил о бесплатном посещении музея для ряда категорий граждан.