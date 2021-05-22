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22 мая 17:12
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новостей
17:09
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
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Первый на Дальнем Востоке музейный эндаумент-фонд создали в Приморье

Общество
Первый на Дальнем Востоке музейный эндаумент-фонд создали в Приморье
Правительство Приморского края  / 

Владивосток, 22 мая. В 2019 году проект создания Фонда целевого капитала - эндаумента Приморской государственной картинной галереи стал победителем конкурса Благотворительного Фонда Владимира Потанина, это позволило специалистам пройти обучение по программе «Целевые капиталы» в Московской школе экономики «Сколково». В мае 2021 года эндаумент зарегистрирован Министерством юстиции РФ. Партнерами в создании фонда ДАЛЬАРТ выступили Союз «Приморская торгово-промышленная палата» и Приморская государственная картинная галерея.

«Создание первого музейного эндаумента — важное событие в культурное жизни Приморского края и Дальнего Востока в целом, это действительно амбициозная задача. Это новый финансовый инструмент, в работе с которым мы делаем первые шаги. Такие фонды, как правило, создаются структурами, которые твердо стоят на ногах, и это означает, что наша краевая картинная галерея показывает соответствующий уровень развития и амбиций», — сообщила министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Специализированный фонд управления целевым капиталом краевого учреждения культуры «Приморская государственная картинная галерея» ДАЛЬАРТ стал первым музейным эндаументом на российском Дальнем Востоке.

«Он призван аккумулировать пожертвования физических и юридических лиц на поддержку развития главного художественного музея Приморья. Пожертвования в эндаумент не расходуются, а инвестируются для получения дохода, который и идет на развитие картинной галереи», — рассказала директор Приморской государственной картинной галереи, председатель совета эндаумент-фонда ДАЛЬАРТ Алена Даценко.

Федеральный закон об эндаументах вышел в 2006 году. Фонды созданы в сфере образования, культуры, медицины, спорта. В настоящее время насчитывается более 200 специализированных фондов, большая часть из которых создана университетами. В музейной сфере эндаументы созданы Государственным Эрмитажем, Русским музеем, ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской галереей, Музеем современного искусства «Гараж», Омским музеем изобразительных искусств имени Врубеля.  

Ранее ФАН писал, что Эрмитаж объявил о бесплатном посещении музея для ряда категорий граждан.

приморье владивосток культура
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