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22 мая 17:12
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новостей
17:09
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская сравнила кино со сферой обслуживания
17:09
Экономика
Электромобиль Hongguang Mini EV обогнал по популярности Toyota Corolla
17:08
Политика
Партия ОПЗЖ призвала Киев прекратить издеваться над Конституцией и законом
17:07
Общество
Карнаухов объяснил, что нужно вычленять из словесного потока Волкова
17:05
Политика
Руководитель партии Зеленского признался, что отдал голос за Кличко
17:05
Политика
Делегация из Германии впервые с начала пандемии посетила Крым
17:04
Политика
Президента Франции пригласили выпить вина в Киеве после тоста «за Украину»
17:04
Общество
Названы десять причин, чтобы добавить щавель в рацион
17:00
Ближний Восток
Небольшая интифада: сколько Израиль и ХАМАС заплатили за 11 дней войны
17:00
Технологии
Это не фантастика: военный эксперт Коротченко назвал задачи боевых роботов с ИИ
16:59
Общество
Алиханов планирует привлекать уезжающих в Москву и Петербург школьников Калининграда
16:59
Армия
Несколько тысяч военнослужащих пополнят воинские части ВВО в Приморье
16:58
Шоу-бизнес
Названа деталь, которая больше всего поразила иностранцев в номере Манижи
16:57
Экономика
Зафиксировано падение количества биткоинов на биржах криптовалют
16:57
Армия
Горные мотострелки ЮВО подготовили полигоны в Карачаево-Черкесии
16:52
Происшествия
Три человека пострадали при перестрелке у ТЦ в Волгограде
16:52
Армия
Выпускники учебного центра ПВО пополнили ряды военных на российской базе в Абхазии
16:52
Общество
Эксперты оценили шансы русскоязычной песни на Евровидение
16:51
Армия
Специалисты ЗВО в честь Дня пограничника произведут артиллерийский салют в Москве
16:50
Шоу-бизнес
Кирилл Гребенщиков объяснил, почему держит семейную жизнь в тайне
Все новости

Приморские аграрии получат субсидии из краевого бюджета

Общество
Приморские аграрии получат субсидии из краевого бюджета
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 22 мая. Почти 3000 га картофеля и более 1000 га овощей уже посеяли в Приморье. Активно работают на полях Приморской овощной опытной станции. Филиал Федерального центра овощеводства находится в селе Суражевка. Здесь поля как для науки, так и для производства: на одном ставят опыты, а на другом растят картофель, который поставляют на прилавки приморских магазинов и рынков. За реализацию овощей и картофеля сельхозпроизводители Приморья могут получить субсидии.

Приморские аграрии получат субсидии из краевого бюджета
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Меры поддержки появляются, их становится больше. Сумма становится больше. Люди интересуются, хотят больше для себя выращивать», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН начальник отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского ГО Наталья Щербенева.

Приморские аграрии получат субсидии из краевого бюджета
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 50 млн рублей. Так, за тонну овощей рассадных культур, например, помидоры, огурцы и капусту, выделяют 5 тысяч рублей и 3 тысячи рублей за тонну картофеля и овощей открытого грунта — свеклу или морковь. Такая мера поддержки предусмотрена впервые.

Ранее ФАН писал, что в России готовят масштабную программу по вовлечению земель в сельское хозяйство.

 

приморье сельское хозяйство артем
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