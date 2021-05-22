Приморские аграрии получат субсидии из краевого бюджета

Владивосток, 22 мая. Почти 3000 га картофеля и более 1000 га овощей уже посеяли в Приморье. Активно работают на полях Приморской овощной опытной станции. Филиал Федерального центра овощеводства находится в селе Суражевка. Здесь поля как для науки, так и для производства: на одном ставят опыты, а на другом растят картофель, который поставляют на прилавки приморских магазинов и рынков. За реализацию овощей и картофеля сельхозпроизводители Приморья могут получить субсидии.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Меры поддержки появляются, их становится больше. Сумма становится больше. Люди интересуются, хотят больше для себя выращивать», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН начальник отдела агропромышленного комплекса администрации Артемовского ГО Наталья Щербенева.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

На эти цели в краевом бюджете предусмотрено более 50 млн рублей. Так, за тонну овощей рассадных культур, например, помидоры, огурцы и капусту, выделяют 5 тысяч рублей и 3 тысячи рублей за тонну картофеля и овощей открытого грунта — свеклу или морковь. Такая мера поддержки предусмотрена впервые.

Ранее ФАН писал, что в России готовят масштабную программу по вовлечению земель в сельское хозяйство.