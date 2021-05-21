Жители Приморья активно прививаются от коронавируса

Владивосток, 21 мая. Активная прививочная кампания против коронавируса проходит в Приморском крае, рассказала главный врач клинической больницы №4 во Владивостоке Елена Новицкая.

Сотни местных жителей ежедневно проходят через пункты вакцинации. Только 21 мая прививки сделали более 70 студентов и преподавателей владивостокского медицинского базового колледжа. Две недели назад медики посетили остров Попова, где вакцину получили более 100 человек, рассказала главврач в комментарии РИА Prima-Media.

«Нам важно охватить большое количество людей, так как именно наша больница приняла наибольший удар в борьбе с коронавирусом», —напомнила специалист.

Любой житель Приморья может сделать прививку от коронавируса совершенно бесплатно в стационарных или мобильных пунктах. Регион снабжен достаточным количеством доз препарата, запасы которого пополняются в точках вакцинации каждый день. Всего в крае привились более 133 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от COVID-19 до начала летнего сезона, чтобы предотвратить рост заболеваемости в стране. Своевременная вакцинация позволит защититься от инфекции.