Жители Приморья активно прививаются от коронавируса

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21 мая 21:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
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Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
21:10
Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
21:09
Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
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Жители Приморья активно прививаются от коронавируса

Общество
Жители Приморья активно прививаются от коронавируса
pixabay.com

Владивосток, 21 мая. Активная прививочная кампания против коронавируса проходит в Приморском крае, рассказала главный врач клинической больницы №4 во Владивостоке Елена Новицкая.

Сотни местных жителей ежедневно проходят через пункты вакцинации. Только 21 мая прививки сделали более 70 студентов и преподавателей владивостокского медицинского базового колледжа. Две недели назад медики посетили остров Попова, где вакцину получили более 100 человек, рассказала главврач в комментарии РИА Prima-Media.

«Нам важно охватить большое количество людей, так как именно наша больница приняла наибольший удар в борьбе с коронавирусом», —напомнила специалист.

Любой житель Приморья может сделать прививку от коронавируса совершенно бесплатно в стационарных или мобильных пунктах. Регион снабжен достаточным количеством доз препарата, запасы которого пополняются в точках вакцинации каждый день. Всего в крае привились более 133 тыс. человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от COVID-19 до начала летнего сезона, чтобы предотвратить рост заболеваемости в стране. Своевременная вакцинация позволит защититься от инфекции.

приморье вакцинация коронавирус
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