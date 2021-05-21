Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье

Владивосток, 21 мая. Молодежь Приморья приглашают принять участие в онлайн-марафоне «Новое Знание», который пройдет 22 мая в Дальневосточном федеральном университете. Спикерами на мероприятии выступят главы МИД России, Министерства науки и высшего образования РФ, представители Администрации Президента России и Правительства РФ.

«Не упустите эту возможность! Эти люди знают невероятно много, но еще не менее важно то, что каждый из них является уникальным примером», — обратился к российским школьникам спикер первого дня, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета всероссийского общества «Знание» Сергей Кириенко.

Так, 21 мая, открытый урок уже провели в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Первый день онлайн-марафона прошел с размахом — более 30 спикеров приняли участие в дискуссии и поделились своим опытом, знаниями с молодым поколением. Посмотрели трансляцию 5 миллионов человек. Главной новостью дня стал анонс выступления главы Tesla Илона Маска. Выступит ли звезда современной науки лично или выйдет на видеосвязь — пока остается загадкой.

Ранее ФАН писал, что Сергей Лавров назвал США «главным хулиганом с папироской».