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21 мая 19:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:53
Армия
Литовкин: Россия боевыми роботами нанесет удар по терроризму
19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
Все новости

Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье

Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Владивосток, 21 мая. Молодежь Приморья приглашают принять участие в онлайн-марафоне «Новое Знание», который пройдет 22 мая в Дальневосточном федеральном университете. Спикерами на мероприятии выступят главы МИД России, Министерства науки и высшего образования РФ, представители Администрации Президента России и Правительства РФ.

«Не упустите эту возможность! Эти люди знают невероятно много, но еще не менее важно то, что каждый из них является уникальным примером», — обратился к российским школьникам спикер первого дня, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета всероссийского общества «Знание» Сергей Кириенко.

Так, 21 мая, открытый урок уже провели в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Первый день онлайн-марафона прошел с размахом — более 30 спикеров приняли участие в дискуссии и поделились своим опытом, знаниями с молодым поколением. Посмотрели трансляцию 5 миллионов человек. Главной новостью дня стал анонс выступления главы Tesla Илона Маска. Выступит ли звезда современной науки лично или выйдет на видеосвязь — пока остается загадкой.

Ранее ФАН писал, что Сергей Лавров назвал США «главным хулиганом с папироской».

лавров приморье владивосток открытый урок
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Все новости / Общество / Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
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