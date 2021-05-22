Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
22 мая 06:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
06:09
Общество
Новые постеры «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли опубликовали в Сети
06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
05:41
Общество
Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных
05:39
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
05:37
Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
Общество
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн
05:00
Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
04:30
Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
04:24
Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
Все новости
22 мая 06:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:23
Общество
Рекрутер Никулина назвала причины сохранения должности за матерями-одиночками
06:09
Общество
Новые постеры «Бэтмена» с Паттинсоном в главной роли опубликовали в Сети
06:00
Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
05:49
Экономика
Юрист Кочерин назвал главное правило долговых отношений с частными лицами
05:48
Происшествия
Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги
05:46
Спорт
Овечкин вышел на 16-ое место по голам в плей-офф НХЛ
05:41
Общество
Покупка перевыпущенной сим-карты может обернутся утечкой личных данных
05:39
Шоу-бизнес
Лобода показала трогательные фотографии с младшей дочкой
05:37
Спорт
Форвард «Реала» Бензема признан лучшим игроком сезона в Европе
05:33
Армия
Отставной подполковник ВВС США указал на превосходство ядерных сил России
05:21
Общество
Американская компания Fisker создаст первый электромобиль для папы римского
05:17
Политика
Политолог Бортник рассказал об отношении к Зеленскому на Западе
05:12
Политика
Вашингтон обозначил условия для начала диалога с Пхеньяном
05:03
Общество
«Не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри едко высказался о своей семье
05:03
Экономика
Аналитики РФ предрекли падение спроса на ипотеку
05:00
Общество
Рукописное письмо Эйнштейна с формулой E=mc2 продано на аукционе за $1,2 млн
05:00
Политика
Лавров напомнил Украине о событиях 2014 года
04:43
Армия
Техмаш объявил о начале испытаний макетов новой ракеты «Монолит»
04:30
Общество
Астрологи составили диету для похудения представителям каждого знака зодиака
04:24
Шоу-бизнес
Паническая атака заставила Настю Каменских сбежать в Мексику
Все новости

Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье

Общество
Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
Vladivostok Golf & Resort  / 

Владивосток, 21 мая. В бухте Муравьиная состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке. Проект с участием инвесторов из Республики Корея планируется реализовать до 2023 года на территориях, прилегающих к игорной зоне «Приморье». В честь этого события на площадке заложили «капсулу времени» с посланием для будущего поколения.

«Центром притяжения станет спортивное поле для игры в гольф на 36 лунок. Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 км. Общий объем инвестиций в строительство гольф-полей — около 1,1 миллиарда рублей до 2023 года. С этого момента мы официально начинаем строительство. И мы глубоко благодарны за оказанную поддержку со стороны правительства Приморского края. Наша команда рада инвестировать в развитие Приморья», — рассказал корреспонденту ФАН генеральный директор «Владивосток Гольф и Резорт» Джонг Иль Су.

Проект подразумевает комплексное развитие: на западном участке от гольф-поля будут построены тренировочная станция, теннисные корты, а на территории будут проложены велодорожки протяженностью до 5 км и тропа здоровья.

Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
Федеральное агентство новостей  / 

Строительство гольф-клуба положит начало развитию территории масштабного туристического кластера и созданию ряда спортивных и развлекательных объектов в бухте Муравьиная, где сегодня ведется строительство отелей с казино.

«Мы на практике приступаем к формированию нового туристического кластера Приморья. Гольф-поля станут «локомотивом» развития территории, прилегающей к игорной зоне «Приморье». Из опыта мировой практики, синхронное развитие игрового и развлекательного сектора дает мощный импульс для развития туризма и экономики, что позволит улучшить качество жизни местного населения за счет создания рабочих мест, благоустройства ландшафта, создания новых высококлассных мест для отдыха и спорта. Я уверена, что уже через два года бухта Муравьиная станет центром притяжения туристов со всей России, благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию территорий», — отметила в беседе с корреспондентом ФАН генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
Федеральное агентство новостей  / 

Предполагаемый объем инвестиций — 3,5 миллиарда рублей. Здесь разместятся кварталы для строительства жилья общей площадью 90 тысяч квадратных метров, что позволит предоставить работникам туристического кластера более 2 тысяч квартир. Для решения социальных запросов молодых работников туристической индустрии предусмотрено строительство школы на 240 мест и детского сада на 220 мест.

Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее ФАН писал, что в Приморье началась стройка нового промышленного парка.

приморье владивосток строительство гольф-клуб
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 27688 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 25930 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Общество 25357 19 мая 2021
Ведущий Норкин рассказал анекдот про заканчивающееся терпение
Все новости / Общество / Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье
Рейтинг@Mail.ru