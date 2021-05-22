Гольф-курорт мирового уровня появится в Приморье

Владивосток, 21 мая. В бухте Муравьиная состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке. Проект с участием инвесторов из Республики Корея планируется реализовать до 2023 года на территориях, прилегающих к игорной зоне «Приморье». В честь этого события на площадке заложили «капсулу времени» с посланием для будущего поколения.

«Центром притяжения станет спортивное поле для игры в гольф на 36 лунок. Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 км. Общий объем инвестиций в строительство гольф-полей — около 1,1 миллиарда рублей до 2023 года. С этого момента мы официально начинаем строительство. И мы глубоко благодарны за оказанную поддержку со стороны правительства Приморского края. Наша команда рада инвестировать в развитие Приморья», — рассказал корреспонденту ФАН генеральный директор «Владивосток Гольф и Резорт» Джонг Иль Су.

Проект подразумевает комплексное развитие: на западном участке от гольф-поля будут построены тренировочная станция, теннисные корты, а на территории будут проложены велодорожки протяженностью до 5 км и тропа здоровья.

Федеральное агентство новостей /

Строительство гольф-клуба положит начало развитию территории масштабного туристического кластера и созданию ряда спортивных и развлекательных объектов в бухте Муравьиная, где сегодня ведется строительство отелей с казино.

«Мы на практике приступаем к формированию нового туристического кластера Приморья. Гольф-поля станут «локомотивом» развития территории, прилегающей к игорной зоне «Приморье». Из опыта мировой практики, синхронное развитие игрового и развлекательного сектора дает мощный импульс для развития туризма и экономики, что позволит улучшить качество жизни местного населения за счет создания рабочих мест, благоустройства ландшафта, создания новых высококлассных мест для отдыха и спорта. Я уверена, что уже через два года бухта Муравьиная станет центром притяжения туристов со всей России, благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию территорий», — отметила в беседе с корреспондентом ФАН генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Федеральное агентство новостей /

Предполагаемый объем инвестиций — 3,5 миллиарда рублей. Здесь разместятся кварталы для строительства жилья общей площадью 90 тысяч квадратных метров, что позволит предоставить работникам туристического кластера более 2 тысяч квартир. Для решения социальных запросов молодых работников туристической индустрии предусмотрено строительство школы на 240 мест и детского сада на 220 мест.

Федеральное агентство новостей /

Ранее ФАН писал, что в Приморье началась стройка нового промышленного парка.