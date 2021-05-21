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19:53
Армия
Литовкин: Россия боевыми роботами нанесет удар по терроризму
19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
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19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
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19:24
Общество
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ФАН узнал, как будет работать кэшбэк на детский отдых в Приморье

Общество
ФАН узнал, как будет работать кэшбэк на детский отдых в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 21 мая. Программа детского туристического кешбэка в Приморье начнет работать 25 мая. С этого дня все желающие смогут купить своим детям путевку в летний лагерь на специальных условиях.

Проект реализуется Ростуризмом с использованием текущего механизма автоматического возврата денежных средств, известного как туристический кэшбэк. Такой механизм действует с лета прошлого года и приобрел популярность среди россиян. Теперь же приморцы, наравне с жителями других регионов, смогут возместить 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей, оплаченного турпродукта для детей, то есть путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления.

«Суть программы заключается в том, чтобы сделать отдых людей доступным для путешествий по России. Страна у нас большая и очень много интересных мест. Но именно протяженность нередко становится камнем преткновения — путешествия между регионами нередко становятся затратными. Компенсация части стоимости как раз помогает нивелировать это неудобство. Что касается правил реализации кэшбэка по этому направлению, то они очень схожи с условиями для турпакетов и проживания в гостиницах. Единственная разница — в цене путевке и сумме возврата», — рассказали специалисты агентства по туризму Приморского края. 

Чтобы воспользоваться таким предложением, родителям необходимо завести карту «Мир», оформив ее в одном из банков. Зарегистрировать карту на официальном сайте, а после оплатить понравившееся предложение на ресурсе партнеров программы до 15 июня 2021 года. Сама туристская услуга должна быть предоставлена до 15 сентября 2021 года.

Кэшбэк поступит на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней с момента поступления оплаты.

На сегодняшний день в Приморье механизм детского кэшбэка готовы применять 10 туроператоров и 14 организаций отдыха детей — они добровольно заявились на участие в программе. Программой кэшбэка родители могут воспользоваться за летний период неоднократно — можно отправить ребенка отдыхать на две или три смены и вернуть часть средств, либо купить турпродукты для нескольких детей.

Отметим, продлить программу туристического кэшбэка до конца 2021 года и распространить ее на путевки в детские лагеря поручил Президент России Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному Собранию в апреле.

Ранее ФАН писал, что кешбэк с оздоровительного отдыха поможет уберечь лагеря от закрытия.

приморье владивосток лагерь детский отдых
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