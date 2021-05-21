Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН

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21 мая 16:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Общество
Ленинградский зоопарк попросил посетителей придумать имя для детеныша японской макаки
16:50
Россия
Угроза теракта: пора пересмотреть сложившиеся стереотипы
16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
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Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН

  /   Обновлено: 21 мая 2021 16:28
Общество
Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 21 мая. Сегодня любой желающий смог посетить боевые корабли, пришвартованные у причала Корабельной набережной во Владивостоке. День открытых дверей на действующих единицах российского военного флота приурочен к годовщине с момента основания Тихоокеанского флота. Причем дата круглая: флоту исполнилось 290 лет.

Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Нынешний Тихоокеанский флот почти полным составом свой день рождения встречает в море. У причальной стенки 33-го причала нет ни флагмана флота, крейсера «Варяг», ни новых корветов, ни модернизированного фрегата «Маршал Шапошников».

Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Более 30 кораблей сейчас находятся на задачах боевой службы в океане. Мы тесно взаимодействуем с нашими соседями — Черноморским и Северным флотами — и несем боевую службу в акваториях трех океанов», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН вице-адмирал, врио командующего Тихоокеанским флотом Денис Березовский.

Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Поздравил военных моряков губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главы региона, история флота отразилась в каждой приморской семье, в названиях улиц, бухт и островов.

Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Так было всегда, на протяжении всей истории флота, героизм и мужество моряков под Андреевским флагом известны далеко за пределами Отечества. Приморье по праву гордится вами, ведь история практически каждой семьи так или иначе связана с флотом — кто-то служил или служит. Для нас Тихоокеанский флот — прежде всего история края и города», — подчеркнул в своей речи губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

После парадного прохождения экипажей кораблей, что стоят у причала, командование флота пригласило гражданских руководителей края и города на спасательное судно «Игорь Белоусов», которое имеет уникальные глубоководные возможности и мировые рекорды в погружениях.

Ранее ФАН писал, что боевой фрегат «Маршал Шапошников» стал частью сил постоянной готовности ТОФ.

приморье владивосток тихоокеанский флот день тоф
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