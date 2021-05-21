Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН

Владивосток, 21 мая. Сегодня любой желающий смог посетить боевые корабли, пришвартованные у причала Корабельной набережной во Владивостоке. День открытых дверей на действующих единицах российского военного флота приурочен к годовщине с момента основания Тихоокеанского флота. Причем дата круглая: флоту исполнилось 290 лет.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Нынешний Тихоокеанский флот почти полным составом свой день рождения встречает в море. У причальной стенки 33-го причала нет ни флагмана флота, крейсера «Варяг», ни новых корветов, ни модернизированного фрегата «Маршал Шапошников».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Более 30 кораблей сейчас находятся на задачах боевой службы в океане. Мы тесно взаимодействуем с нашими соседями — Черноморским и Северным флотами — и несем боевую службу в акваториях трех океанов», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН вице-адмирал, врио командующего Тихоокеанским флотом Денис Березовский.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Поздравил военных моряков губернатор Приморья Олег Кожемяко. По словам главы региона, история флота отразилась в каждой приморской семье, в названиях улиц, бухт и островов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Так было всегда, на протяжении всей истории флота, героизм и мужество моряков под Андреевским флагом известны далеко за пределами Отечества. Приморье по праву гордится вами, ведь история практически каждой семьи так или иначе связана с флотом — кто-то служил или служит. Для нас Тихоокеанский флот — прежде всего история края и города», — подчеркнул в своей речи губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

После парадного прохождения экипажей кораблей, что стоят у причала, командование флота пригласило гражданских руководителей края и города на спасательное судно «Игорь Белоусов», которое имеет уникальные глубоководные возможности и мировые рекорды в погружениях.

Ранее ФАН писал, что боевой фрегат «Маршал Шапошников» стал частью сил постоянной готовности ТОФ.