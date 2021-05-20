Депутаты Приморья одобрили дополнительные меры поддержки медработников

Владивосток, 20 мая. Введение в Приморском крае дополнительных мер поощрения ряда категорий медицинских работников поддержал комитет по соцполитике и защите прав граждан ЗакСа региона.

Документ об изменениях в закон «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медботников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения» разработан по поручению главы региона, сообщает PrimaMedia.

Нововведение предусматривает дополнительные разовые выплаты врачам дефицитных специальностей, которые работают в ряде округов Приморского края. Медкам, которые заключат трудовой договор на срок не менее пяти лети, могут выплатить 1, 4 млн рублей.

Законопроект также расширяет перечень тех, кто может получить компенсации расходов за наем жилья. В него добавлены младшие медицинские сотрудники. Максимальная сумма возмещения составляет от 20 до 30 тысяч рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Путин назвал систему здравоохранения страны гибкой, мобильной и устойчивой. Именно поэтому на распространение коронавирусной инфекции в стране отреагировали быстро, заявил глава российского государства.