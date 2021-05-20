Дума Владивостока назначит конкурс на замещение должности мэра 27 мая

Владивосток, 20 мая. Дума Владивостока планирует принять решение о досрочной отставке главы города Олега Гуменюка и назначении конкурса на замещение его должности на заседании 27 мая.

На сайте представительного органа сообщается, что дума получила от Гуменюка заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. На очередном заседании, которое состоится 27 мая, планируются принять решение о досрочном прекращении полномочий мэра, а также о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение вакантной должности.

По уставу Владивостока, мэра из числа представленных комиссией по результатам конкурса кандидатов избирают депутаты.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности главы Владивостока станет Константин Шестаков. Ранее он занимал пост вице-губернатора Приморья.