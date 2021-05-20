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20 мая 09:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:51
Экономика
Ипотечный бум привел к росту спроса на услуги ремонта в России
09:51
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Армении
09:49
Происшествия
Охрана школы в Петербурге не подтвердила задержание школьника в странном обмундировании
09:45
Общество
Директор Кунсткамеры Андрей Головнев ответит на вопросы в пресс-центре «Патриот»
09:44
Происшествия
МЧС привлекло авиацию для тушения пожара площадью 4,2 тыс. «квадратов» в Иркутской области
09:43
Россия
Расследование гибели людей на пожаре взято на личный контроль главы СУ СКР Прикамья
09:42
Шоу-бизнес
Племянник Янковского напомнил о многочисленных романах Прокловой
09:42
Происшествия
Один человек пострадал во время шторма в Петербурге
09:40
Происшествия
В Новосибирске начнется суд над маньяком из «Березовой рощи»
09:37
Армия
Более 4 тысяч ракет выпущено по Израилю из сектора Газа с 10 мая
09:36
Общество
Новый пассажирский терминал в аэропорту Кемерова откроют до конца мая
09:35
Происшествия
Полицейского выгнали с работы за публикацию видео с допросом казанского стрелка
09:34
Политика
Начальник ФСИН рассказал о стабилизации самочувствия Алексея Навального
09:31
Общество
Строительство Южного подъезда к Ростову могут завершить на год раньше
09:31
Экономика
ЕАЭС может вернуть пошлину на ввоз электромобилей
09:30
Политика
МИД РФ анонсировал ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
09:26
Общество
Развитие кикбоксинга в России и Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
09:23
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова чувствует себя некомфортно на светских тусовках
09:21
Общество
Опрос показал, что 51% жителей Москвы хочет вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
09:17
Армия
Корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает переход в Средиземное море
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Дума Владивостока назначит конкурс на замещение должности мэра 27 мая

Политика
Дума Владивостока назначит конкурс на замещение должности мэра 27 мая
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Акимова

Владивосток, 20 мая. Дума Владивостока планирует принять решение о досрочной отставке главы города Олега Гуменюка и назначении конкурса на замещение его должности на заседании 27 мая.

На сайте представительного органа сообщается, что дума получила от Гуменюка заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. На очередном заседании, которое состоится 27 мая, планируются принять решение о досрочном прекращении полномочий мэра, а также о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение вакантной должности.

По уставу Владивостока, мэра из числа представленных комиссией по результатам конкурса кандидатов избирают депутаты.

Ранее сообщалось, что временно исполняющим обязанности главы Владивостока станет Константин Шестаков. Ранее он занимал пост вице-губернатора Приморья.

владивосток мэр гуменюк
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Все новости / Политика / Дума Владивостока назначит конкурс на замещение должности мэра 27 мая
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