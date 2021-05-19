Журналистов Приморья приглашают принять участие в «Дальневосточном МедиаСаммите-2021»

Владивосток, 19 мая. «Дальневосточный МедиаСаммит-2021» пройдет во Владивостоке 10 и 11 июня. К участию в форуме приглашаются журналисты, пиарщики и другие работники сферы медиа.

Сейчас продолжается регистрация участников. За несколько недель заявки подали свыше 500 человек со всего Приморского края. Мероприятие состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета. Помимо журналистов участие примут представители власти, общественных и коммерческих организаций, сотрудники сферы образования и многие другие.

Основные тематические блоки форума анонсировали 29 марта на первом заседании организационного комитета. В рамках мероприятия планируется уделить больше внимания позитивному контенту в СМИ. Кроме того, на обсуждение вынесут тему суверенного интернета и постковидную реальность в медиасреде.

На втором заседании организационного комитета планируется представить приглашенных спикеров и утвердить окончательную программу МедиаСаммита.

В Москве тем временем проведут российский туристический форум «Путешествуй!». Мероприятие состоится в павильоне №55 ВДНХ с 11 по 13 июня.