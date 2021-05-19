Синоптики пообещали приморцам дожди и туман 19 мая

Владивосток, 19 мая. Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Приморья в среду.

Специалисты пояснили, что с начала недели на погоду в регионе оказывает влияние поле пониженного атмосферного давления. Небольшие дожди будут вызваны фронтальными разделами хабаровского циклона, которые смещаются над территорией края. Осадков стоит ждать ближе к вечеру.

Метеорологи сообщают о 8–13 градусах выше нуля в ночное время. Днем местами потеплеет до 32 градусов. Утром во Владивостоке ожидается туман. Весь день будет облачно, а к вечеру начнет моросить. Ветер будет дуть с юго-востока, моментами достаточно сильный. Столбики термометров поднимутся до 13–15 градусов.

Жителей Уссурийска ждет небольшая облачность без осадков. Ветер будет идти с юга умеренный. Воздух прогреется до 24 градусов. В Находке ожидается переменная облачность, также без осадков. При умеренном юго-восточном ветре температура около 18 градусов.

Недавно россиянам дали советы по подбору одежды на период жары. Предпочтение нужно отдавать натуральным тканям, таким как лен, хлопок, сатин, шелк, тонкая шерсть. В них кожа будет дышать.