Полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко и обсудили планы развития Приморья

Владивосток, 18 мая. На двусторонней встрече Юрий Трутнев и Олег Кожемяко обсудили комплексный план развития Большого Камня. Он рассчитан на 20 миллиардов рублей, из них почти половина — средства краевого бюджета. Немалые деньги региону пришлось потратить на борьбу с COVID-19, налоговые поступления в это время значительно упали.

«Мы предлагаем уменьшить долю софинансирования — не 48%, что для нас неподъемно, а хотя бы 25–30%, и, по возможности, предоставить нам субсидию. Мы увидели с вами, что не хватает мероприятий по ряду направлений, которые действительно изменят облик Большого Камня — это и программа ликвидации ветхого жилья, и благоустройство города, приведение в порядок фасадов. Поэтому в ближайшие две недели пересмотрим программу и готовы выходить на Правительство для изменения формы софинансирования», — озвучил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Юрий Трутнев сообщил, что по этому вопросу доложит Председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

«Мы говорим сейчас об уже принятом решении Правительства, причем согласованном с регионом. Поэтому я вам сейчас никаких обещаний дать не могу. Но мотивацию вашу понимаю, поэтому мне надо доложить Председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, посоветоваться, и после принятых решений с вами свяжемся, будем двигаться», — уточнил полпред по ДВФО Юрий Трутнев.

Обсудили и другие важные проекты — Владивостокскую кольцевую автодорогу и строительство комплекса спортивных центров на острове Русски. Юрий Трутнев поддержал проект ВКАД.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«С одной стороны, логистика, порт, который постоянно развивается, — это преимущества Владивостока. С другой стороны, Владивосток разрезан железной дорогой, набережная вся отгорожена, потоки большегрузного транспорта идут по улицам города, а они не такие широкие. И дорогу надо строить, для этого нужно проект «собрать» экономически. И будем этим вместе с вами заниматься, это очень важно», — подчеркнул полпред.

Он отметил, что дорогу нужно строить, но важно рассчитать все до копейки. Вице-премьер также согласился, что остров Русский нуждается в ускоренном развитии и просто застроить его жильем недостаточно. По мнению полпреда, нужно добиваться того, чтобы там возникали новые научные центры и центры для отдыха людей.

Ранее ФАН сообщал, что полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье.