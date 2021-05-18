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18 мая 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:17
Общество
Disney показала тизер мультсериала по «Корпорации монстров»
18:16
Армия
Корабли НАТО проводят маневры в районе строительства «Северного потока — 2»
18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
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Полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко и обсудили планы развития Приморья

  /   Обновлено: 18 мая 2021 17:11
Общество
Полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко и обсудили планы развития Приморья
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 18 мая. На двусторонней встрече Юрий Трутнев и Олег Кожемяко обсудили комплексный план развития Большого Камня. Он рассчитан на 20 миллиардов рублей, из них почти половина — средства краевого бюджета. Немалые деньги региону пришлось потратить на борьбу с COVID-19, налоговые поступления в это время значительно упали.

«Мы предлагаем уменьшить долю софинансирования — не 48%, что для нас неподъемно, а хотя бы 25–30%, и, по возможности, предоставить нам субсидию. Мы увидели с вами, что не хватает мероприятий по ряду направлений, которые действительно изменят облик Большого Камня — это и программа ликвидации ветхого жилья, и благоустройство города, приведение в порядок фасадов. Поэтому в ближайшие две недели пересмотрим программу и готовы выходить на Правительство для изменения формы софинансирования», — озвучил Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко и обсудили планы развития Приморья
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Юрий Трутнев сообщил, что по этому вопросу доложит Председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

«Мы говорим сейчас об уже принятом решении Правительства, причем согласованном с регионом. Поэтому я вам сейчас никаких обещаний дать не могу. Но мотивацию вашу понимаю, поэтому мне надо доложить Председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, посоветоваться, и после принятых решений с вами свяжемся, будем двигаться», — уточнил полпред по ДВФО Юрий Трутнев.

Обсудили и другие важные проекты — Владивостокскую кольцевую автодорогу и строительство комплекса спортивных центров на острове Русски. Юрий Трутнев поддержал проект ВКАД.

Полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко и обсудили планы развития Приморья
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«С одной стороны, логистика, порт, который постоянно развивается, — это преимущества Владивостока. С другой стороны, Владивосток разрезан железной дорогой, набережная вся отгорожена, потоки большегрузного транспорта идут по улицам города, а они не такие широкие. И дорогу надо строить, для этого нужно проект «собрать» экономически. И будем этим вместе с вами заниматься, это очень важно», — подчеркнул полпред.

Он отметил, что дорогу нужно строить, но важно рассчитать все до копейки. Вице-премьер также согласился, что остров Русский нуждается в ускоренном развитии и просто застроить его жильем недостаточно. По мнению полпреда, нужно добиваться того, чтобы там возникали новые научные центры и центры для отдыха людей.

Ранее ФАН сообщал, что полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье.

приморье владивосток трутнев
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Все новости / Общество / Полпред Юрий Трутнев и губернатор Олег Кожемяко и обсудили планы развития Приморья
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