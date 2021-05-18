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18 мая 16:48
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16:46
Наука
Российские археологи обнаружили новые реликвии на Куликовом поле
16:45
Экономика
Украинской экономике грозит серьезный удар от ЕС
16:45
Политика
Эксперт Березовец заявил, что Зеленский планирует уволить Кличко с поста мэра Киева
16:44
Общество
Пензенская область вошла в тройку антилидеров по результатам развития образования
16:43
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала правду о конфликте с Никой Белоцерковской
16:42
Общество
Звезда «12 стульев» Федоров умер на 83-м году жизни
16:38
Общество
В Минфине РФ объяснили, к чему может привести утечка биометрии из банков
16:37
Шоу-бизнес
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселяют с детьми из квартиры
16:36
Общество
Спасатель по призванию: сотрудник МЧС в Туле приходит на помощь людям и животным
16:35
Политика
Армения пожаловалась на Турцию в ЕСПЧ из-за вмешательства в конфликт в Карабахе
16:35
Политика
Украинский политолог напомнил неприятные для США факты о ленд-лизе
16:33
Армия
Капитан Дандыкин перечислил основные задачи для новейшего авианосца ВМФ России
16:33
Общество
Стало известно, как относятся к русским в популярных туристических странах
16:32
Общество
Эфир: Что мешает производить и продавать фермерскую продукцию в России
16:30
Политика
Вице-спикер Госдумы Толстой оценил роль РПЦ в вопросах семьи и цифровизации
16:28
Весь мир
Владимир Шаповалов: такие фильмы, как «Турист», формируют образ России в Африке
16:23
Общество
Соцсеть «ВКонтакте» запустила собственный сервис аренды самокатов
16:23
Экономика
Минсельхоз РФ исключил возможность продления соглашений по ценам на сахар
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Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
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«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам

Происшествия
«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
УМВД России по Приморскому краю  / 

Владивосток, 18 мая. В отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире на улице Арсеньева поселка Кавалерово произошла кража. Полицейские опросили 44-летнюю потерпевшую и осмотрели место происшествия. Как оказалось, злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и похитил дамскую сумку владелицы квартиры.

«Увлекшись домашними делами, женщина обратила внимание на лай своего маленького питомца породы йорк. Только после этого она увидела распахнутую входную дверь и выбежала в коридор. Там потерпевшая обнаружила свою сумку, но уже без денежных средств в кошельке и кармане сумки. Она успела увидеть лишь убегающего злоумышленника. Незамедлительно женщина позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сумма ущерба составила 4 600 рублей. Сотрудники полиции ориентировали личный состав на его розыск. В течение 15 минут был обнаружен и доставлен в отдел внутренних дел 35-летний житель Кавалерово для дальнейшего разбирательства. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам
УМВД России по Приморскому краю  / 

Установлено, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления задержанный освободился из мест лишения свободы в апреле 2021 года. Следователем МО МВД России «Кавалеровский» возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех ранее судимых жителей Находки. Их обвиняют в разбое.

кража приморье происшествия кавалерово
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