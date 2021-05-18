«Поймали через 15 минут»: в Приморье задержали вора по горячим следам

Владивосток, 18 мая. В отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире на улице Арсеньева поселка Кавалерово произошла кража. Полицейские опросили 44-летнюю потерпевшую и осмотрели место происшествия. Как оказалось, злоумышленник проник в квартиру через незапертую входную дверь и похитил дамскую сумку владелицы квартиры.

«Увлекшись домашними делами, женщина обратила внимание на лай своего маленького питомца породы йорк. Только после этого она увидела распахнутую входную дверь и выбежала в коридор. Там потерпевшая обнаружила свою сумку, но уже без денежных средств в кошельке и кармане сумки. Она успела увидеть лишь убегающего злоумышленника. Незамедлительно женщина позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемого», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сумма ущерба составила 4 600 рублей. Сотрудники полиции ориентировали личный состав на его розыск. В течение 15 минут был обнаружен и доставлен в отдел внутренних дел 35-летний житель Кавалерово для дальнейшего разбирательства. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

УМВД России по Приморскому краю /

Установлено, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления задержанный освободился из мест лишения свободы в апреле 2021 года. Следователем МО МВД России «Кавалеровский» возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФАН сообщал, что Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех ранее судимых жителей Находки. Их обвиняют в разбое.