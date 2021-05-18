В Приморье семья тигров терроризирует жителей села Николо-Михайловка

Владивосток, 18 мая. Тигрица с потомством держит в страхе жителей села в Приморье, разгуливая в огородах как у себя дома.

Сельчане живут в страхе и опасаются за живность, сообщает ИА PrimaMedia. На место уже прибыли сотрудники управления по охране объектов животного мира. Первым встретившимся с тигрицей стал местный житель Алексей Х., к дому которого животное подошло вплотную.

Представители центра «Амурский тигр» сообщили, что о проблеме знают, а вопросом уже занимается управление по охране животного мира в структуре министерства лесного хозяйства. Главной задачей, которая стоит перед специалистами в настоящее время, является безопасность населения и самого краснокнижного хищника.

После инцидента с медведицей в Нижневартовске начато административное расследование, сообщал ФАН. Животное сбежало из отеля в Нижневартовске.