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18 мая 04:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:26
Происшествия
Перевернувшийся автобус едва не лишил жизни двух вахтовиков под Хабаровском
04:19
Шоу-бизнес
Борис Корчевников откровенно рассказал о своей экс-супруге
04:00
Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
03:57
Происшествия
Пять человек стали жертвами автокатастрофы под Красноярском
03:56
Общество
Врач Тихонова рассказала о правильном использовании кондиционеров
03:45
Общество
Переехавший в Россию англичанин рассказал о первом походе в петербургское кафе
03:41
Общество
Букмекеры считают представительницу Мальты главной фавориткой Евровидения
03:24
Армия
Ударный вертолет Ми-28НМ вооружили новейшими ракетами
03:17
Происшествия
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson под Архангельском
03:10
Общество
Казанского стрелка Галявиева признали склонным к суициду
03:00
Общество
Жители Крыма рассказали, как у них складываются отношения с родственниками с Украины
02:51
Общество
Вильфанд назвал сроки ухода 35-градусной жары из Поволжья и Урала
02:31
Общество
Вдохновляющий молодежь на выбор профессии ресурс появится в России
02:30
Общество
Диетолог Бережная объяснила опасность сочетания горячих напитков и алкоголя
02:21
Происшествия
Взрыв газового баллона привел к смерти двух рабочих в Хабаровском крае
02:20
Общество
Актер Миккельсен оценил идею Голливуда выпустить ремейк «Еще по одной»
02:00
Происшествия
Дорожный конфликт в Твери закончился дракой водителей
02:00
Политика
Аналитик объяснил, почему пять принципов ЕС в диалоге с Россией не возымеют успеха
01:56
Происшествия
Разбившийся вертолет в Архангельской области принадлежал ООО «Малышева»
01:48
Происшествия
Полицейские нашли потерявшегося в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика
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Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье

Общество
Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 17 мая. В Приморье стартует программа поддержки доступного детского отдыха. Родители смогут вернуть половину стоимости путевки в лагерь. Кто не стал участником государственной программы туристического кешбэка, тот рискует многое потерять, считают в этой отрасли. В первую очередь можно лишиться клиентов.

Так, государство обещает вернуть 50% от турпутевки, оплаты гостиницы, санатория. Но это касается только тех турфирм, баз отдыха и гостиниц, которые зарегистрировались на сайте мирпутешествий.рф и имеют платёжную систему оплаты «Мир». Такой же механизм возврата действует и для путевок в детские оздоровительные лагеря.

«Родители в первую очередь будут выбирать те лагеря, где это произошло. Эта большая экономия для семьи. На сегодня путевки в лагерь стоят от 30 и выше тысяч рублей, и 50 процентов возврата — это очень существенно для семьи. за каждого ребенка возвращаются деньги. Сами лагеря в этом заинтересованы»,  — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

К участию приглашены все стационарные лагеря страны, которым необходимо будет создать отдельную страницу на сайте лагеря с соответствующими предложениями. Список всех партнеров программы опубликован на сайте мирпутешествий.рф.

Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Напомним, поручение расширить проект поддержки турпоездок внутри страны озвучил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании российскому парламенту в апреле. Ростуризм оперативно исполнил. И с 20 мая каждый желающий может воспользоваться программой туристического кешбэка. 

Ранее ФАН писал, кешбэк с оздоровительного отдыха поможет уберечь лагеря от закрытия.

приморье владивосток лагерь детский отдых туристический кешбэк
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