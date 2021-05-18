Кешбэк за путевки в лагерь можно получить в Приморье

Владивосток, 17 мая. В Приморье стартует программа поддержки доступного детского отдыха. Родители смогут вернуть половину стоимости путевки в лагерь. Кто не стал участником государственной программы туристического кешбэка, тот рискует многое потерять, считают в этой отрасли. В первую очередь можно лишиться клиентов.

Так, государство обещает вернуть 50% от турпутевки, оплаты гостиницы, санатория. Но это касается только тех турфирм, баз отдыха и гостиниц, которые зарегистрировались на сайте мирпутешествий.рф и имеют платёжную систему оплаты «Мир». Такой же механизм возврата действует и для путевок в детские оздоровительные лагеря.

«Родители в первую очередь будут выбирать те лагеря, где это произошло. Эта большая экономия для семьи. На сегодня путевки в лагерь стоят от 30 и выше тысяч рублей, и 50 процентов возврата — это очень существенно для семьи. за каждого ребенка возвращаются деньги. Сами лагеря в этом заинтересованы», — рассказал в беседе с корреспондентом ФАН руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

К участию приглашены все стационарные лагеря страны, которым необходимо будет создать отдельную страницу на сайте лагеря с соответствующими предложениями. Список всех партнеров программы опубликован на сайте мирпутешествий.рф.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Напомним, поручение расширить проект поддержки турпоездок внутри страны озвучил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании российскому парламенту в апреле. Ростуризм оперативно исполнил. И с 20 мая каждый желающий может воспользоваться программой туристического кешбэка.

Ранее ФАН писал, кешбэк с оздоровительного отдыха поможет уберечь лагеря от закрытия.