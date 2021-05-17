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17 мая 19:30
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новостей
19:29
Спорт
Три игрока «Зенита» попали в символическую сборную РПЛ по версии WhoScored
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
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19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
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Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье

Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 17 мая. Сегодня в Приморье прибыл заместитель председателя правительства – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Рабочий визит начался с поездки на судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Там же он проверил развитие социальной инфраструктуры города и детской поликлиники, которую строят за счет «Единой дальневосточной субсидии». Планируется, что Юрий Трутнев обсудит подготовку Приморья к Восточному Экономическому форуму, который пройдет в сентябре.  

Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Первым делом Юрий Трутнев вместе с министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко посетили сам судостроительный комплекс «Звезда».  Они осмотрели объекты строительства и производственной деятельности: сухой док, достроечный стапель, цех сборки блоков и блок корпусных производств, а также завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир». В портфеле «Звезды»  — 56 заказов на новые суда, 18 строятся прямо сейчас. На верфи идет строительство газовозов, судов обслуживания, танкеров. И создание судов будет продолжаться.

Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Мы одинаково внимательно следим за производственной работой судостроительного комплекса и за строительством жилья для сотрудников предприятия, созданием социальной инфраструктуры. Что касается производственной работы, кроме аплодисментов никаких эмоций не возникает. По поручению Президента Российской Федерации фактически создается новая отрасль. Таких масштабов, таких объемов судостроительных комплексов на Дальнем Востоке не было никогда. Это заявка на мировую элиту судостроительных предприятий. Работа идет качественно, быстро. Для такого огромного предприятия даже очень быстро», — отметил корреспонденту ФАН Юрий Трутнев.

Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Параллельно с развитием самого судостроительного комплекса в Большом Камне идет работа по созданию соответствующей социальной инфраструктуры. К настоящему времени завершено строительство детской поликлиники. До конца мая учреждение дооснастят необходимым оборудованием. Кроме того, в Большом Камне продолжается строительство жилых микрорайонов для работников «Звезды».

Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Мы софинансируем все объекты. И поликлинику, и школу, и водовод, и ливневую канализацию. Сейчас необходимо скоординировать свои действия с Министерством по развитию Дальнего Востока с выделением субсидий, совместным финансированием на проектную работу», — подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 

Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Полпред положительно оценил темпы создания в Большом Камне социальной инфраструктуры. Но отметил, что есть и сопутствующие вопросы, решение которых требует большей динамики.

«Например, дорога, по которой мы ехали. Мягко говоря, она такая, какая не может быть рядом с современным крупным предприятием. С сетями, с инфраструктурой много вопросов», — заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Что касается детской поликлиники на улице Гагарина, то совсем скоро она начнет работу на полную мощность. Для этого осталось завершить юридические процедуры по передаче прав управления большекаменскому муниципалитету.

Ранее ФАН сообщал, что Приморье готовится к проведению ВЭФ. Восточный экономический форум состоится со 2 по 4 сентября 2021 года.

приморье владивосток трутнев рабочий визит
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