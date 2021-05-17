Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье

Владивосток, 17 мая. Сегодня в Приморье прибыл заместитель председателя правительства – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Рабочий визит начался с поездки на судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне. Там же он проверил развитие социальной инфраструктуры города и детской поликлиники, которую строят за счет «Единой дальневосточной субсидии». Планируется, что Юрий Трутнев обсудит подготовку Приморья к Восточному Экономическому форуму, который пройдет в сентябре.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Первым делом Юрий Трутнев вместе с министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко посетили сам судостроительный комплекс «Звезда». Они осмотрели объекты строительства и производственной деятельности: сухой док, достроечный стапель, цех сборки блоков и блок корпусных производств, а также завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир». В портфеле «Звезды» — 56 заказов на новые суда, 18 строятся прямо сейчас. На верфи идет строительство газовозов, судов обслуживания, танкеров. И создание судов будет продолжаться.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы одинаково внимательно следим за производственной работой судостроительного комплекса и за строительством жилья для сотрудников предприятия, созданием социальной инфраструктуры. Что касается производственной работы, кроме аплодисментов никаких эмоций не возникает. По поручению Президента Российской Федерации фактически создается новая отрасль. Таких масштабов, таких объемов судостроительных комплексов на Дальнем Востоке не было никогда. Это заявка на мировую элиту судостроительных предприятий. Работа идет качественно, быстро. Для такого огромного предприятия даже очень быстро», — отметил корреспонденту ФАН Юрий Трутнев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Параллельно с развитием самого судостроительного комплекса в Большом Камне идет работа по созданию соответствующей социальной инфраструктуры. К настоящему времени завершено строительство детской поликлиники. До конца мая учреждение дооснастят необходимым оборудованием. Кроме того, в Большом Камне продолжается строительство жилых микрорайонов для работников «Звезды».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы софинансируем все объекты. И поликлинику, и школу, и водовод, и ливневую канализацию. Сейчас необходимо скоординировать свои действия с Министерством по развитию Дальнего Востока с выделением субсидий, совместным финансированием на проектную работу», — подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Полпред положительно оценил темпы создания в Большом Камне социальной инфраструктуры. Но отметил, что есть и сопутствующие вопросы, решение которых требует большей динамики.

«Например, дорога, по которой мы ехали. Мягко говоря, она такая, какая не может быть рядом с современным крупным предприятием. С сетями, с инфраструктурой много вопросов», — заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Что касается детской поликлиники на улице Гагарина, то совсем скоро она начнет работу на полную мощность. Для этого осталось завершить юридические процедуры по передаче прав управления большекаменскому муниципалитету.

Ранее ФАН сообщал, что Приморье готовится к проведению ВЭФ. Восточный экономический форум состоится со 2 по 4 сентября 2021 года.