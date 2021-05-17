Руководство KT Corporation приехало для переговоров о сотрудничестве во Владивосток

Владивосток, 17 мая. Первый вице-президент южнокорейской компании КТ Мун Сонг Ук прибыл для переговоров с администрацией Владивостока о реализации инвестиционных проектов.

Предметом обсуждения стала цифровизация столицы Приморья, а также инвестпроекты в сфере медицины и туризма, сообщает «Контингент«. С российской стороны присутствовал, например, глава Владивостока Олег Гуменюк и начальник управления международных отношений Юрий Журавель.

Корейская компания специализируется на связи и информационных технологиях, однако предлагает более широкий список услуг для взаимодействия с партнерами из РФ.

«Мы готовы подготовить предложения по внедрению технологий «умного города», в том числе по развитию транспортной инфраструктуры», — сказал на встрече исполнительный советник КТ Ю Ван Ренг.

Стороны достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Зампред Госдумы Ирина Яровая ранее подчеркнула, что заявленные проекты развития на Дальнем Востоке и в Камчатском крае должны быть обеспечены финансово и организованы.