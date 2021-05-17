В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН

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17 мая 17:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:58
Общество
Масштабная акция по высадке деревьев прошла во Владивостоке
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
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В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН

Общество
В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 17 мая. Православные отметили День жен-мироносиц. Его отмечают во второе воскресенье после Пасхи. Это праздник женского служения. В 2021 году День жен-мироносиц приходится на 16 мая. Корреспондент ФАН побывал в Марфо-Мариинском женском монастыре во Владивостоке. 

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Мать Варвара ушла в монашество 11 лет назад. Она — Благочинная, то есть помощница Настоятельницы. Подготовка к такому ответственному празднику — на ее хрупких плечах. Делится, жены-мироносицы почитаются в христианстве как пример стойкости, любви и милосердия.

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Вот почему мы сегодня каждой женщине от мала до велика вручили по розочке. Каждой. Все удивлялись. И вот вручали еще подарки, вручили вот хорошенькую очень такую иконочку — Александр Невский над Владивостоком. Это женский праздник вместо 8 марта, вот этот день считается Женским днем», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН благочинная Марфо-Мариинского женского монастыря мать Варвара.

Сегодня монахиням можно позволить себе и шашлык из рыбы. На кухне Марфо-Мариинского женского монастыря накрывают праздничный стол.

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

А вообще 2021 Патриарх Кирилл объявил Годом Александра Невского. В честь 800-летия со дня его рождения. Здесь же в монастыре реставрируют часовню 1911 года постройки, названную в честь великого князя. 

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Праздничную литургию провел Владыка Иннокентий. Как раз здесь в монастыре все для этого есть. В храме — три иконы Воскресению Христову, женам-мироносицам и Александру Невскому.

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Отрадно, что память о Князе, она передается нашим новым поколениям, молодым поколениям. И мы надеемся, что пример нравственной силы, которую имеет в себе князь Александр, он будет вдохновлять нашу молодежь на патриотическое служение нашей стране», — поделился с корреспондентом ФАН викарий владивостокской епархии епископ уссурийский Иннокентий.

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

После — крестный ход.

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

По окончанию службы на территории монастыря провели концерт с участием творческих коллективов. Кто не пел, тот помогал. А волонтеры из православных гимназий рассказывали прихожанам о двойном празднике.

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Можем не только гордится, но и брать для себя пример в поступках Александра Невского, так и других наших святых прославленных князей», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН волонтер Ксения Процук.

В Приморье православные отметили двойной праздник: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.

Ранее ФАН писал о времени после Пасхи 2021. Как празднуют День жен-мироносиц, и что нельзя делать 16 мая.

приморье владивосток церковь женский монастырь
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