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09:58
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09:58
Политика
Климкин: ситуация на Ближнем Востоке отвлекла внимание от проблем Украины
09:55
Политика
Киевский журналист пристыдил Зеленского за преследование Медведчука
09:55
Происшествия
Девять полицейских пострадали в Лондоне во время акции в поддержку Палестины
09:52
Экономика
Названы лучшие авто для путешествий по дорогам России
09:50
Происшествия
По делу о краже из «самолета судного дня» в Таганроге проведут новые экспертизы
09:46
Политика
Гутерреш встревожен неизбирательными ударами ЦАХАЛ по Газе
09:45
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото дочери-подростка с синими волосами
09:42
Общество
Спасатели сняли с дерева ребенка в Череповце
09:41
Общество
Собянин рассказал, как изменилась численность населения Москвы за 30 лет
09:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о влиянии Аллы Пугачевой на свою карьеру
09:38
Политика
Политолог Вакаров назвал главную причину для отмены встречи Путина и Зеленского
09:33
Политика
Политолог Безпалько назвал арест Медведчука поводом для санкций против Украины
09:29
Экономика
Добыча нефти «Лукойла» сократилась за первый квартал на 11,2%
09:27
Политика
Американский дипломат объяснил нежелание НАТО принимать Украину и Грузию
09:27
Общество
Более 40% россиян теряли вещи во время путешествий
09:27
Весь мир
Каир направил машины скорой помощи для перевозки раненых из Палестины
09:26
Общество
Перечислены главные привычки, которые мешают похудеть
09:25
Шоу-бизнес
Блогер Илья Бланко рассказал правду об отношениях с Айзой Долматовой
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Лесные участки в Приморье начали сдавать в аренду на полвека

Экономика
Лесные участки в Приморье начали сдавать в аренду на полвека
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Владивосток, 16 мая. Власти Приморья разрешили брать в долгосрочную аренду лесные участки. Ее срок увеличен до 49 лет.

Такой шаг, по мнению регионального правительства, значительно повысит эффективность лесопользования и будет способствовать бережному обращению к ресурсам. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо будет подать заявку. Сделать это смогут организации и ИП, владеющие объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры для производства изделий из древесины и продукции переработки. Предоставление участков повысит производительность труда предприятий, увеличит объем готовой продукции и количество рабочих мест в отрасли.

«На арендованных лесных участках на арендаторов будет возложена обязанность по охране и защите и воспроизводству лесов», — подчеркнул зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Приморский минлесхоз уточнил, что организации и предприниматели вправе подать только одну заявку. На каждую конкурсную единицу заявитель подает отдельную заявку с приложением всех необходимых документов.

Недавно в Приморье приехала часть коллекции Московского Кремля. Каждый экспонат может много рассказать об истории дома Романовых. От их восхождения на российский престол до провозглашения России империей.

приморье лес аренда участок
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Все новости / Экономика / Лесные участки в Приморье начали сдавать в аренду на полвека
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