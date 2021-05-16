Лесные участки в Приморье начали сдавать в аренду на полвека

Владивосток, 16 мая. Власти Приморья разрешили брать в долгосрочную аренду лесные участки. Ее срок увеличен до 49 лет.

Такой шаг, по мнению регионального правительства, значительно повысит эффективность лесопользования и будет способствовать бережному обращению к ресурсам. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо будет подать заявку. Сделать это смогут организации и ИП, владеющие объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры для производства изделий из древесины и продукции переработки. Предоставление участков повысит производительность труда предприятий, увеличит объем готовой продукции и количество рабочих мест в отрасли.

«На арендованных лесных участках на арендаторов будет возложена обязанность по охране и защите и воспроизводству лесов», — подчеркнул зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Приморский минлесхоз уточнил, что организации и предприниматели вправе подать только одну заявку. На каждую конкурсную единицу заявитель подает отдельную заявку с приложением всех необходимых документов.

Недавно в Приморье приехала часть коллекции Московского Кремля. Каждый экспонат может много рассказать об истории дома Романовых. От их восхождения на российский престол до провозглашения России империей.