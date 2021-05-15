«Страшно красивые»: Скульптуры во дворе дома во Владивостока удивляют жителей

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15 мая 18:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:43
Видео
Израиль разрушил высотку с офисами СМИ в Газе. События дня
18:42
Политика
Украинский писатель назвал Медведчука беззащитной жертвой в связи с его арестом
18:36
Армия
В Азербайджане сообщили о гибели двух военнослужащих в перестрелке на границе с Ираном
18:35
Общество
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Республике Эквадор
18:35
Происшествия
В Японии бабушка поплатилась жизнью за критику образа жизни внука
18:34
Экономика
Автомобили Ford получат новое программное обеспечение
18:33
Происшествия
В Ростове задержали «гастролеров» с Кавказа
18:32
Весь мир
Премьера фильма «Турист» вызвала волну благодарности России в соцсетях ЦАР
18:31
Украина
Бойцы ВСУ выпустили более 20 снарядов по населенному пункту Петровское в ДНР
18:30
Шоу-бизнес
Тимати высмеял фильм Решетовой «Мой монолог»
18:29
Наука
Китайские инженеры создали ткань для одежды, которая может согревать и охлаждать
18:28
Экономика
Программа энергосбережения позволила «Роснефти» существенно сэкономить
18:26
Политика
Депутат Госдумы назвал враждебной нынешнюю позицию Украины по отношению к России
18:26
Происшествия
В Париже применили водометы для разгона палестинской манифестации
18:24
Политика
Россия не планирует ограничивать работу WhatsApp
18:24
Политика
Политолог Марков призвал купировать Украину после слов Путина об антиподе
18:20
Армия
СМИ сообщили, что Израиль пока не ведет переговоров о прекращении огня в секторе Газа
18:18
Наука
Риск диабета оказался выше у людей с избыточным весом и сбитым режимом сна
18:15
Происшествия
Москвича задержали при попытке продать госнаграды времен СССР
18:15
Экономика
Махачкала и Буйнакский район наиболее привлекательны для инвесторов в Дагестане
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Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают

  /   Обновлено: 15 мая 2021 18:24
Общество
Фэнтезийные скульптуры в одном из дворов Владивостока радуют, удивляют и пугают
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 15 мая. Арт-объекты во дворе одного из жилых домов Владивостока кого-то пугают, а кто-то ими восхищается. Автора уличных скульптур жители дома не называют, только улыбаются, вспоминая скульптора с фантазией. 

«Страшно красивые»: Скульптуры во дворе дома во Владивостока удивляют жителей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Я не люблю такое, мне надо, чтобы по скромненькому, чтобы цветочки росли и все. Каждому свое», — делится в беседе с корреспондентом ФАН Любовь, житель дома на проспекте 100-летия Владивостока.

«Страшно красивые»: Скульптуры во дворе дома во Владивостока удивляют жителей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Мне не очень, мне кажется, ребенок может испугаться», — рассказала Юлия, житель дома на проспекте 100-летия Владивостока.

«Страшно красивые»: Скульптуры во дворе дома во Владивостока удивляют жителей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Молодцы, ребята, энтузиасты, облагородили свою клумбу», — поделился с корреспондентом ФАН Андрей, житель дома на проспекте 100-летия Владивостока.

«Страшно красивые»: Скульптуры во дворе дома во Владивостока удивляют жителей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Эти фигуры слишком отличаются от лебедей из автомобильных шин и раскрашенных старых кастрюль в качестве мини-клумб. Талантливый скульптор из обычной панельки решил воссоздать мир фэнтези.

Ране ФАН писал, что в Приморье открыли памятник героям-пограничникам.

приморье владивосток
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