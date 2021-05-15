«Страшно красивые»: Скульптуры во дворе дома во Владивостока удивляют жителей

Владивосток, 15 мая. Арт-объекты во дворе одного из жилых домов Владивостока кого-то пугают, а кто-то ими восхищается. Автора уличных скульптур жители дома не называют, только улыбаются, вспоминая скульптора с фантазией.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Я не люблю такое, мне надо, чтобы по скромненькому, чтобы цветочки росли и все. Каждому свое», — делится в беседе с корреспондентом ФАН Любовь, житель дома на проспекте 100-летия Владивостока.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мне не очень, мне кажется, ребенок может испугаться», — рассказала Юлия, житель дома на проспекте 100-летия Владивостока.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Молодцы, ребята, энтузиасты, облагородили свою клумбу», — поделился с корреспондентом ФАН Андрей, житель дома на проспекте 100-летия Владивостока.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Эти фигуры слишком отличаются от лебедей из автомобильных шин и раскрашенных старых кастрюль в качестве мини-клумб. Талантливый скульптор из обычной панельки решил воссоздать мир фэнтези.

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