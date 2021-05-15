«Плакала и звала родителей»: В Приморье сотрудники ДПС нашли и вернули ребенка

Владивосток, 15 мая. В Уссурийске, находясь на маршруте патрулирования в районе перекрестка улиц Воровского-Раковская, инспекторы ДПС заметили скопление автомобилей на проезжей части.

«Подъехав на место, полицейские заметили мужчину с малолетним ребенком. Сотрудникам полиции гражданин рассказал, что, двигаясь по дороге с интенсивным движением, он обратил внимание на ребенка, который оказался на проезжей части дороги без сопровождения взрослых. Девочка была очень напугана, плакала и звала родителей», — сообщили в отделе МВД России по городу Уссурийску.

Полицейские усадили ребенка в патрульный автомобиль. Девочка рассказала, что потерялась. Инспекторы ДПС Надежда Семикова и Вячеслав Венков незамедлительно сообщили о произошедшем в дежурную часть и передали ребенка инспекторам по делам несовершеннолетних.

«Позже в дежурную часть полиции с сообщением о пропаже ребенка обратились родители девочки. Оказалось, что четырехлетнюю дочь отец оставил в салоне автомобиля, отлучившись ненадолго со старшим ребенком. Во время отсутствия взрослого малышка самостоятельно вышла из автомобиля и оказалась на проезжей части», — подчеркнули в отделе МВД России по городу Уссурийску.

В отношении 40-летнего отца девочки полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Для принятия решения материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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