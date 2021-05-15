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17:13
Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
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Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
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«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт

Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 15 мая. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку Владивостокского морского торгового порта на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Поводом для прокурорской проверки стали публикации в СМИ данных о возможных нарушениях прав жителей Владивостока.

Так, на сайте Сhange.org несколько дней назад была размещена петиция с требованием запрета перевалки угля в черте Владивостока:

«В квартирах невозможно оставить открытыми окна, черные от сажи подоконники и окна. Оставленное на балконах белье также черное», — говорится в петиции.

К слову, в марте 2021 года «ВМТП» назначили штраф в размере 310 тысяч рублей за выявленные нарушения при погрузке/разгрузке угля. Росприроднадзор установил, что стивидор вел перевалку на не предназначенных для этого причалах.

Владивостокский морской торговый порт — один из крупнейших стивидоров Приморского края. В марте этого года порт обработал 1,299 млн тонн грузов, побив собственный рекорд объемов перевалки.

Ранее ФАН писал, что Минприроды подсчитало российские запасы угля.

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