«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт

Владивосток, 15 мая. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку Владивостокского морского торгового порта на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Поводом для прокурорской проверки стали публикации в СМИ данных о возможных нарушениях прав жителей Владивостока.

Так, на сайте Сhange.org несколько дней назад была размещена петиция с требованием запрета перевалки угля в черте Владивостока:

«В квартирах невозможно оставить открытыми окна, черные от сажи подоконники и окна. Оставленное на балконах белье также черное», — говорится в петиции.

К слову, в марте 2021 года «ВМТП» назначили штраф в размере 310 тысяч рублей за выявленные нарушения при погрузке/разгрузке угля. Росприроднадзор установил, что стивидор вел перевалку на не предназначенных для этого причалах.

Владивостокский морской торговый порт — один из крупнейших стивидоров Приморского края. В марте этого года порт обработал 1,299 млн тонн грузов, побив собственный рекорд объемов перевалки.

Ранее ФАН писал, что Минприроды подсчитало российские запасы угля.