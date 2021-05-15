«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала

Владивосток, 15 мая. Самое крупное в дальневосточной столице Лесное кладбище сейчас в эпицентре скандала. Приморцы, пришедшие сюда в Родительский день почтить память родственников, испытали настоящий шок. Вся территория некрополя, а это более 40 гектаров, в огромных кучах мусора.
Администрация Лесного кладбища утверждает, что не обязана вывозить мусор. Но вывозит. И на своем транспорте, и на грузовиках, которыми помогает администрация Владивостока.
«Все, что вы видите вдоль дорог — это все, что люди выносили в течение родительской недели. Все это выносилось изнутри кладбища, выносилось к дорогам, чтобы в дальнейшем все это вывозить. Что-то мы, конечно, пытаемся вывезти своими силами», — рассказал корреспонденту ФАН смотритель Лесного кладбища Алексей Павликов.
Кладбище муниципальное, то есть земля принадлежит администрации Владивостока. Поэтому в конечном счете за порядок отвечает мэрия.
«Проблема возникла с перевозчиком мусора — «Приморским экологическим оператором». Администрацией города заключен договор с ними на ежедневный вывоз мусора. К сожалению, оператор свои обязанности полностью не выполняет», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Мара Мялкина.
Договор на вывоз твердых бытовых отходов с Лесного кладбища администрация Владивостока заключила с компанией «Приморский экологический оператор» в конце марта.
«Действительно, у регоператора контракт с администрацией города Владивостока на вывоз мусора. Но в контракте предусмотрено, что региональный оператор вывозит мусор контейнерными баками. На сегодняшний день на Лесном кладбище мусор, к сожалению, складировался администрацией в несанкционированных местах», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН первый заместитель генерального директора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев.
Однако стороны сумели договориться. Администрация Лесного кладбища обещает поставить мусорные баки по всей территории. «Приморский экологический оператор» вывезет весь мусор в мешках в ближайшие выходные. А мэрия должна вскоре провести тендер на вывоз веток и деревьев.
Ранее ФАН писал, что россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху.