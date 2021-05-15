«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 17:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:13
Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
Все новости
15 мая 17:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:13
Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
Все новости

«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала

Общество
«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 15 мая. Самое крупное в дальневосточной столице Лесное кладбище сейчас в эпицентре скандала. Приморцы, пришедшие сюда в Родительский день почтить память родственников, испытали настоящий шок. Вся территория некрополя, а это более 40 гектаров, в огромных кучах мусора.

«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Администрация Лесного кладбища утверждает, что не обязана вывозить мусор. Но вывозит. И на своем транспорте, и на грузовиках, которыми помогает администрация Владивостока.

«Все, что вы видите вдоль дорог — это все, что люди выносили в течение родительской недели. Все это выносилось изнутри кладбища, выносилось к дорогам, чтобы в дальнейшем все это вывозить. Что-то мы, конечно, пытаемся вывезти своими силами», — рассказал корреспонденту ФАН смотритель Лесного кладбища Алексей Павликов.

«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Кладбище муниципальное, то есть земля принадлежит администрации Владивостока. Поэтому в конечном счете за порядок отвечает мэрия.

«Проблема возникла с перевозчиком мусора — «Приморским экологическим оператором». Администрацией города заключен договор с ними на ежедневный вывоз мусора. К сожалению, оператор свои обязанности полностью не выполняет», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Мара Мялкина.

«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Договор на вывоз твердых бытовых отходов с Лесного кладбища администрация Владивостока заключила с компанией «Приморский экологический оператор» в конце марта.

«Действительно, у регоператора контракт с администрацией города Владивостока на вывоз мусора. Но в контракте предусмотрено, что региональный оператор вывозит мусор контейнерными баками. На сегодняшний день на Лесном кладбище мусор, к сожалению, складировался администрацией в несанкционированных местах», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН первый заместитель генерального директора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев.

«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Однако стороны сумели договориться. Администрация Лесного кладбища обещает поставить мусорные баки по всей территории. «Приморский экологический оператор» вывезет весь мусор в мешках в ближайшие выходные. А мэрия должна вскоре провести тендер на вывоз веток и деревьев. 

Ранее ФАН писал, что россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху.

скандал приморье кладбище владивосток мусор
Комментировать
Самое популярное
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 147572 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 132991 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 45807 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Армия 34244 14 мая 2021
Неожиданный ответ Путина на давление США удивил китайские СМИ
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Общество 29377 14 мая 2021
Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге
Все новости / Общество / «Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала
Рейтинг@Mail.ru