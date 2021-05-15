«Горы мусора»: Лесное кладбище во Владивостоке в эпицентре скандала

Владивосток, 15 мая. Самое крупное в дальневосточной столице Лесное кладбище сейчас в эпицентре скандала. Приморцы, пришедшие сюда в Родительский день почтить память родственников, испытали настоящий шок. Вся территория некрополя, а это более 40 гектаров, в огромных кучах мусора.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Администрация Лесного кладбища утверждает, что не обязана вывозить мусор. Но вывозит. И на своем транспорте, и на грузовиках, которыми помогает администрация Владивостока.

«Все, что вы видите вдоль дорог — это все, что люди выносили в течение родительской недели. Все это выносилось изнутри кладбища, выносилось к дорогам, чтобы в дальнейшем все это вывозить. Что-то мы, конечно, пытаемся вывезти своими силами», — рассказал корреспонденту ФАН смотритель Лесного кладбища Алексей Павликов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Кладбище муниципальное, то есть земля принадлежит администрации Владивостока. Поэтому в конечном счете за порядок отвечает мэрия.

«Проблема возникла с перевозчиком мусора — «Приморским экологическим оператором». Администрацией города заключен договор с ними на ежедневный вывоз мусора. К сожалению, оператор свои обязанности полностью не выполняет», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Мара Мялкина.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Договор на вывоз твердых бытовых отходов с Лесного кладбища администрация Владивостока заключила с компанией «Приморский экологический оператор» в конце марта.

«Действительно, у регоператора контракт с администрацией города Владивостока на вывоз мусора. Но в контракте предусмотрено, что региональный оператор вывозит мусор контейнерными баками. На сегодняшний день на Лесном кладбище мусор, к сожалению, складировался администрацией в несанкционированных местах», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН первый заместитель генерального директора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Однако стороны сумели договориться. Администрация Лесного кладбища обещает поставить мусорные баки по всей территории. «Приморский экологический оператор» вывезет весь мусор в мешках в ближайшие выходные. А мэрия должна вскоре провести тендер на вывоз веток и деревьев.

Ранее ФАН писал, что россиянам рассказали о посещении кладбища на Пасху.