Во Владивосток приехала часть коллекции Московского Кремля

Владивосток, 15 мая. В музей истории Дальнего Востока привезли часть коллекции Московского Кремля. Выставка обещает стать настоящим событием для региона.

Увидеть уникальные исторические вещи, прикоснуться к императорским предметам гардероба и лучше узнать историю страны теперь сможет любой приморец. Корреспондент ФАН посмотрел, как проходит подготовка к выставке.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Каждый экспонат, который сегодня готовят к представлению сотрудники Московского Кремля в главном корпусе Музея истории Дальнего Востока, может много рассказать об истории дома Романовых. От их восхождения на российский престол до провозглашения России империей.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Здесь средневековые царские регалии, памятники иконописи и реликвии из Оружейной казны, а также драгоценные элементы парадного конского убранства. И каждый предмет — единственный в своем экземпляре.

«Нам хотелось показать жителям Приморья вещи экстраординарные. Это не то, что можно увидеть в другом музее мира. Чтобы зрители могли прикоснуться и к реликвиям, и к регалиям, и увидеть наших царей и как людей, и как государей», — рассказывает корреспонденту ФАН ведущий научный сотрудник сектора зарубежного искусства «Оружейной палаты» Музеев Московского Кремля Ирина Горбатова.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Предметы гардероба, которые наглядно показывают, каким был российский император. Личные вещи Петра — кафтан, трость и знаменитые ботфорты — уже заняли свое место в выставочной витрине.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Они примерно 45 размера, хотя нога была значительно меньше. Но чтобы носить такие ботфорты, он надевал заячий сапожок мехом вовнутрь, обминался мех по ноге, и можно было придать своей фигуре более пропорциональный вид», — делится с корреспондентом ФАН заведующий отделом нумизматики и археологии Музеев Московского Кремля Сергей Зверев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Эти экспонаты практически не покидают стены Кремля. В исключительных случаях. И эти мемориальные вещи прибыли на Дальний Восток. Это уже третья выставка, которую Московский Кремль покажет во Владивостоке. Чтобы жители Приморья, которые не могут побывать в Москве, смогли здесь, на месте, прикоснуться к истории своей великой страны.

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