Во Владивосток приехала часть коллекции Московского Кремля

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15 мая 17:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:13
Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
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В Приморье приехала часть коллекции Московского Кремля

  /   Обновлено: 15 мая 2021 16:10
Общество
В Приморье приехала часть коллекции Московского Кремля
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 15 мая. В музей истории Дальнего Востока привезли часть коллекции Московского Кремля. Выставка обещает стать настоящим событием для региона. 

Увидеть уникальные исторические вещи, прикоснуться к императорским предметам гардероба и лучше узнать историю страны теперь сможет любой приморец. Корреспондент ФАН посмотрел, как проходит подготовка к выставке. 

Во Владивосток приехала часть коллекции Московского Кремля
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Каждый экспонат, который сегодня готовят к представлению сотрудники Московского Кремля в главном корпусе Музея истории Дальнего Востока, может много рассказать об истории дома Романовых. От их восхождения на российский престол до провозглашения России империей.

Во Владивосток приехала часть коллекции Московского Кремля
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Здесь средневековые царские регалии, памятники иконописи и реликвии из Оружейной казны, а также драгоценные элементы парадного конского убранства. И каждый предмет — единственный в своем экземпляре.

«Нам хотелось показать жителям Приморья вещи экстраординарные. Это не то, что можно увидеть в другом музее мира. Чтобы зрители могли прикоснуться и к реликвиям, и к регалиям, и увидеть наших царей и как людей, и как государей», — рассказывает корреспонденту ФАН ведущий научный сотрудник сектора зарубежного искусства «Оружейной палаты» Музеев Московского Кремля Ирина Горбатова.

Во Владивосток приехала часть коллекции Московского Кремля
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Предметы гардероба, которые наглядно показывают, каким был российский император. Личные вещи Петра — кафтан, трость и знаменитые ботфорты — уже заняли свое место в выставочной витрине.

Во Владивосток приехала часть коллекции Московского Кремля
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Они примерно 45 размера, хотя нога была значительно меньше. Но чтобы носить такие ботфорты, он надевал заячий сапожок мехом вовнутрь, обминался мех по ноге, и можно было придать своей фигуре более пропорциональный вид», — делится с корреспондентом ФАН заведующий отделом нумизматики и археологии Музеев Московского Кремля Сергей Зверев.

Во Владивосток приехала часть коллекции Московского Кремля
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Эти экспонаты практически не покидают стены Кремля. В исключительных случаях. И эти мемориальные вещи прибыли на Дальний Восток. Это уже третья выставка, которую Московский Кремль покажет во Владивостоке. Чтобы жители Приморья, которые не могут побывать в Москве, смогли здесь, на месте, прикоснуться к истории своей великой страны.

Ранее ФАН сообщал, что музей моды Александра Васильева может появиться в Калининградской области

выставка приморье владивосток
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