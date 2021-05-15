Во Владивостоке строят дом для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья

Владивосток, 15 мая. Во Владивостоке на улице Глинки, 26 строят дом для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В квартирах будут горячая и холодная вода, канализация, отопление и полная отделка. Объект социально значимый. Строители уже начали возведение многоквартирного жилого дома. Сейчас вовсю идут земляные работы. Вскоре начнется закладка фундамента.

«Четырехэтажный дом, на котором будет размещена детская площадка, турники и прогулочная зона на крыше, то есть люди могут у себя на крыше гулять, не выходя за пределы территории своего дома, оставлять свои вещи, не беспокоиться за своих детей», — рассказал корреспонденту ФАН представитель подрядной организации Никита Злобин.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В этот дом переедут жители аварийных бараков с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое. Здесь будет 26 одно-, двух- и трехкомнатных квартир с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией.

«Это четырехэтажный дом с используемой кровлей, где будет переселение из ветхого и аварийного жилья. И также будет предусмотрено в процентном соотношении две квартиры для детей-сирот», — сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В этом году администрация Владивостока объявила аукцион на строительство еще четырех домов для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, чтобы выполнить распоряжение губернатора Олега Кожемяко до конца 2023 года, то есть досрочно, расселить всех, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это позволит приступить к новому этапу — полной ликвидации аварийного фонда.

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