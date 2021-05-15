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новостей
15:41
Политика
Володин напомнил, какую роль Александр Невский сыграл в развитии России
15:41
Общество
Психолог объяснила, как люди становятся шопоголиками
15:40
Весь мир
Российские флаги в Банги: после премьеры «Туриста» в ЦАР прошла массовая акция
15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
15:21
Политика
Захарова заявила о неспособности Чехии расследовать инцидент во Врбетице
15:20
Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
15:16
Происшествия
В Краснодарском крае задержана женщина по подозрению в убийстве знакомого
15:15
Экономика
Мастерская GTO Engineering озвучила технические характеристики Squalo 2023
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Во Владивостоке строят дом для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья

Общество
Во Владивостоке строят дом для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 15 мая. Во Владивостоке на улице Глинки, 26 строят дом для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. В квартирах будут горячая и холодная вода, канализация, отопление и полная отделка. Объект социально значимый. Строители уже начали возведение многоквартирного жилого дома. Сейчас вовсю идут земляные работы. Вскоре начнется закладка фундамента. 

«Четырехэтажный дом, на котором будет размещена детская площадка, турники и прогулочная зона на крыше, то есть люди могут у себя на крыше гулять, не выходя за пределы территории своего дома, оставлять свои вещи, не беспокоиться за своих детей», — рассказал корреспонденту ФАН представитель подрядной организации Никита Злобин.

Во Владивостоке строят дом для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В этот дом переедут жители аварийных бараков с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в поселке Трудовое. Здесь будет 26 одно-, двух- и трехкомнатных квартир с полной отделкой, горячей и холодной водой, центральным отоплением и канализацией.

«Это четырехэтажный дом с используемой кровлей, где будет переселение из ветхого и аварийного жилья. И также будет предусмотрено в процентном соотношении две квартиры для детей-сирот», — сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Во Владивостоке строят дом для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В этом году администрация Владивостока объявила аукцион на строительство еще четырех домов для переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, чтобы выполнить распоряжение губернатора Олега Кожемяко до конца 2023 года, то есть досрочно, расселить всех, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это позволит приступить к новому этапу — полной ликвидации аварийного фонда.

Ранее ФАН писал, в Приморье перевыполняют план по нацпроекту «Жилье и городская среда».

приморье владивосток строительство жилья
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