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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:03
Происшествия
Торнадо в китайском Ухане унес жизни шести человек
08:00
Украина
Герой Украины оказался террористом: экс-комбату «Донбасса» грозит 12 лет тюрьмы
07:43
Политика
США впервые разместят в Японии высотные БПЛА Triton
07:41
Общество
Привитым от COVID-19 американцам не разрешили снимать маски в транспорте
07:26
Общество
Диетолог опровергла заблуждение о возможности «размягчать» сухомятку
07:25
Общество
Пермский приют для медведей принял первых двух обитателей
07:06
Происшествия
Приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема
07:05
Общество
«Дорогая» авария с участием BMW произошла во Владивостоке
07:04
Общество
Дачникам назвали правила для грамотной высадки рассады
07:00
Политика
Политолог Данилин оценил неоднозначные итоги выборов в парламент Шотландии
06:44
Общество
Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
06:38
Происшествия
Два человека разбились при столкновении Toyota и УАЗа в Красноярске
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
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Приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема

Происшествия
Приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема
pixabay.com  /  SplitShire

Владивосток, 15 мая. Приморские полицейские погнались за пьяным мотоциклистом, который решил удрать от наказания.

Согласно данным пресс-службы ОМВД по Хасанскому району, инцидент произошел в поселке Славянка. Патруль решил остановить мужчину, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался уехать. При этом мотоциклист выскочил на «встречку» и создал серьезную угрозу для жизни других людей.

Нарушителя в итоге задержали. Ему было 25 лет, управлял мотоциклом Yamaha, водительских прав не имел, был в состоянии опьянения. Уже в этом году привлекался к ответственности за «пьяное» вождение. Мотоциклиста привлекли по шести статьям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нерадивому гонщику грозит до двух лет тюрьмы.

Недавно при аварии в Петербурге пострадал двухлетний ребенок. ДТП произошло на улице Бутлерова в Калининском районе.

ГИБДД приморье мотоциклист
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