Приморские инспекторы устроили погоню за пьяным мотоциклистом без шлема

Владивосток, 15 мая. Приморские полицейские погнались за пьяным мотоциклистом, который решил удрать от наказания.

Согласно данным пресс-службы ОМВД по Хасанскому району, инцидент произошел в поселке Славянка. Патруль решил остановить мужчину, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался уехать. При этом мотоциклист выскочил на «встречку» и создал серьезную угрозу для жизни других людей.

Нарушителя в итоге задержали. Ему было 25 лет, управлял мотоциклом Yamaha, водительских прав не имел, был в состоянии опьянения. Уже в этом году привлекался к ответственности за «пьяное» вождение. Мотоциклиста привлекли по шести статьям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нерадивому гонщику грозит до двух лет тюрьмы.

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