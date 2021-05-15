«Дорогая» авария с участием BMW произошла во Владивостоке

Владивосток, 15 мая. Авария с участием двух автомобилей произошла во Владивостоке.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Некрасовском путепроводе. Этой информацией делится РИА VladNews.

Очевидцы сообщили, что водитель, который сидел за рулем Nissan Tiida, не соблюдал безопасное расстояние и врезался в BMW. В результате происшествия машины получили механические повреждения. Остальные детали ДТП остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что байкер в Санкт-Петербурге разбил несколько автомобилей и попал в больницу. Свидетели утверждают, что авария произошла на Приморском проспекте. Мотоциклист из-за травм потерял сознание, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.