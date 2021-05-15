Власти Приморья рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Владивосток, 15 мая. Факт заражения COVID-19 в Приморье за прошедшие сутки подтвердился у 26 жителей региона. Об этом сообщили в правительстве края.

Всего с начала пандемии выявлял в Приморском крае 43 897 заболевших. Выздоровели — 41 248 человек, скончались — 722. Всего привился 122 221 житель края.

Ранее сообщалось, что по данным на 13 мая коронавирус подтвердили ещё у 29 жителей региона. Подчеркивалось, что статистика заболеваемости медленно снижается.

Накануне стало известно, что эти дни медицинский автопоезд ведет прием юных жителей Хорольского округа Приморского края. Он доставляет в отдельные сельские поселения детских специалистов для проведения профосмотра.