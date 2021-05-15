Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов

Владивосток, 15 мая. До +28 градусов по Цельсию прогреется воздух в Приморье в воскресенье. Как рассказали специалисты «Примпогоды».

В субботу и воскресенье на территории региона ожидаются теплые летние температуры. Ночью температура воздуха будет держаться +4...+11 градусов по Цельсию. Однако днем столбики термометров поднимутся до +19...+28 градусов. Погода будет солнечной, без осадков.

Начало предстоящей рабочей недели также обещает устойчивые погодные условия. В понедельник ожидается до +20…+26 градусов. Во вторник и среду регион настигнет теплый и мягкий хабаровский циклон. Приморцам обещают настоящую жару — около + 30 градусов. К середине недели похолодает до +14...+18 градусов по Цельсию.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала теплую погоду в центре Европейской России. Температура воздуха местами будет достигать 25 градусов тепла, что соответствует климатическим показателям начала июля. Однако с 19 мая начнется похолодание, которое продлится примерно до конца следующей рабочей недели.