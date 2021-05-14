«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция

Владивосток, 14 мая. В России проходит масштабная экологическая акция «Неделя без сетей», это связано с нерестом практически всех видов рыб. Сотрудники Росрыболовства инспектируют берега водоемов Приморья для выявления фактов браконьерства. Период размножения сейчас практически у всех видов рыб — и морских, и пресноводных. Поэтому охранять от браконьеров сейчас приходится одновременно моря, реки и озера. Инспекторы перемещаются от одного водоема к другому. Корреспондент ФАН побывал на месте.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Для реки Раздольной, это красноперка. Хорошо идет в данный момент. Река — богатая, разнообразная на водные биоресурсы. Здесь и карась, и сазан, в нижнем течении — пиленгас. Скоро начнется красная рыба активизироваться», — рассказал корреспонденту ФАН начальник владивостокского межрайонного отдела рыбнадзора Сергей Заводсков.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Результаты усиленной охраны реки Раздольной видно невооруженным взглядом. В этот день — много километров вдоль реки и ни одной браконьерской сети. Только рыбаки-любители с удочками. К которым инспекторы подходят и проводят профилактические беседы.

«Еще обращаем внимание, чтобы они за собой убирали мусор. Не засоряли здесь водоохранную зону, берег. Всякие бутылки, бумага, все подряд. Просто, чтобы с понятием люди относились к этому. Не загрязняли. Сами же тут отдыхают, сами тут же загрязняют. Тоже как-то нехорошо», — сообщил корреспонденту ФАН инспектор владивостокского межрайонного отдела рыбнадзора Леонид Разгон.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

У инспекторов есть и еще одна важная задача. Они должны предупреждать рыбаков-любителей и просто отдыхающих о запрете парковать машины в водоохранной зоне. Автомобили нельзя ставить на берегу моря или реки, если нет асфальтированной парковки.

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