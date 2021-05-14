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14 мая 21:28
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21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
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20:56
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«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция

Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 14 мая. В России проходит масштабная экологическая акция «Неделя без сетей», это связано с нерестом практически всех видов рыб. Сотрудники Росрыболовства инспектируют берега водоемов Приморья для выявления фактов браконьерства. Период размножения сейчас практически у всех видов рыб — и морских, и пресноводных. Поэтому охранять от браконьеров сейчас приходится одновременно моря, реки и озера. Инспекторы перемещаются от одного водоема к другому. Корреспондент ФАН побывал на месте. 

«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Для реки Раздольной, это красноперка. Хорошо идет в данный момент. Река — богатая, разнообразная на водные биоресурсы. Здесь и карась, и сазан, в нижнем течении — пиленгас. Скоро начнется красная рыба активизироваться», — рассказал корреспонденту ФАН начальник владивостокского межрайонного отдела рыбнадзора Сергей Заводсков.

«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Результаты усиленной охраны реки Раздольной видно невооруженным взглядом. В этот день — много километров вдоль реки и ни одной браконьерской сети. Только рыбаки-любители с удочками. К которым инспекторы подходят и проводят профилактические беседы.

«Еще обращаем внимание, чтобы они за собой убирали мусор. Не засоряли здесь водоохранную зону, берег. Всякие бутылки, бумага, все подряд. Просто, чтобы с понятием люди относились к этому. Не загрязняли. Сами же тут отдыхают, сами тут же загрязняют. Тоже как-то нехорошо», — сообщил корреспонденту ФАН инспектор владивостокского межрайонного отдела рыбнадзора Леонид Разгон.

«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

У инспекторов есть и еще одна важная задача. Они должны предупреждать рыбаков-любителей и просто отдыхающих о запрете парковать машины в водоохранной зоне. Автомобили нельзя ставить на берегу моря или реки, если нет асфальтированной парковки.

Ранее ФАН писал, что капитан украинского катера ответил за незаконный промысел камбалы у берегов Крыма.

 

приморье браконьеры
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