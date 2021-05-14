Массовое нашествие белок наблюдается у домов во Владивостоке

Владивосток, 14 мая. В пригороде Владивостока в районе Седанки нашествие белок. Как только появляется солнце, они выходят к людям. Невероятно трогательные, как с картинки, белки совсем не боятся людей. Те запаслись орехами и каждый день ждут прихода зверьков.

Федеральное агентство новостей / Фото предоставлено очевидцами

Обычно белки появляются на балконах и карнизах утром, завтрак состоит из воды и орехов. Особенно любят арахис, а за фундук готовы выполнить серьезный маневр — взять лакомство с руки. Люди любуются ими, белки отлиняли и имеют красивый окрас и пушистые хвосты.

Федеральное агентство новостей / Фото предоставлено очевидцами

Жителям санаторно-курортной зоны в пригорода дальневосточной столицы повезло. Они каждый день общаются с белками. Причем, зверьки ведут себя как домашние животные и совершенно не боятся людей.

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