Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья

Владивосток, 14 мая. Особый противопожарный режим в Приморье отменен везде, кроме северных районов. Шашлыки жарить опять можно, но очень осторожно. Глава региона Олег Кожемяко сообщил об этом на своей странице в Instagram:

«Дорогие друзья, с сегодняшнего дня на территории Приморья отменяется особый противопожарный режим, за исключением Красноармейского и Пожарского районов и Тернейского округа. ⁣⁣Это значит, что теперь можно посещать леса и водоемы, проводить пикники, заниматься охотой там, где это разрешено с соответствующей лицензией. ⁣⁣Желаю всем хороших выходных, но прошу соблюдать особую осторожность при разведении открытого огня и не забывать про опасность клещевого энцефалита», — заявил в своем Instagram губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН сообщал, что Приморье продолжает гореть, особый противопожарный режим ввели на всей территории.