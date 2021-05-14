Учительницу из Приморья обвинили в оскорблении ветеранов

Владивосток, 14 мая. Учителя городской средней школы мать одной из учениц обвинила в оскорблении ветеранов.

По ее словам, преподаватель во время урока истории якобы позволила себе грубое высказывание в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, назвав их «трусами, сбежавшими с полей битв», сообщает сайт 360tv.ru. Мнение свое мать ученицы выразила в социальной сети Instagram, после чего преподаватель приняла решение обратиться в суд.

Оказалось, что слова о том, что живые участники ВОВ «трусы», были вырваны из контекста. После проверки, инициированной управлением образования городского округа, резонансная публикация из Instagram была удалена, но педагог намерена защитить свое имя в правовом поле.

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