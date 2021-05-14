Фотоловушка «поймала» момент общения пятнистого оленя с амурским тигром

Владивосток, 14 мая. Ученые нацпарка «Земля леопарда» с помощью фотоловушки зафиксировали общение между пятнистым оленем и амурским тигром. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

На кадрах можно увидеть только полосатого хищника. Вне поля видимости слышен характерный свист оленя, на который тигр отвечает громким рычанием. Запечатлеть подобный «диалог» получается редко.

«Получить такие кадры удается крайне редко: на них запечатлен процесс вокализации, посредством которого животные взаимодействуют», — отметили ученые.

Громкое рычание спровоцировало помехи у микрофона фотоловушки. После ответа копытному, хищник подошел к камере и стал ее обнюхивать. Само общение записали на границе национального парка с Китаем.

Повстречать краснокнижного хищника можно и за пределами национального парка. Эта возможность представилась автолюбителям, которые увидели тигра. Большая кошка вела себя расслабленно и старалась не обращать внимание на водителей.