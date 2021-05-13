Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 19:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:34
Экономика
Кабмин готовится к рассмотрению генеральной схемы развития нефтяной отрасли
19:33
Общество
Песков исключил возможность включения ЛДНР в состав России. События дня
19:33
Общество
Ихтиологи поймали в реке Детройт осетра-монстра, которому более сотни лет
19:30
Общество
Чепа предрек большие штрафы для западных IT-компаний за нарушение законов России
19:30
Наука
Россия получила статус крупнейшего производителя графена в мире
19:29
Весь мир
Масштабная акция против ООН прошла по всей территории ЦАР
19:29
Происшествия
Сочинские спасатели нашли тело студентки из Китая, погибшей во время сплава по реке
19:28
Общество
Первый глэмпинговый отель откроется в Югре
19:22
Политика
Пашинян поручил подготовить обращение в ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном
19:20
Происшествия
Казанский стрелок не прятал оружие и здоровался с прохожими по пути в школу
19:18
Шоу-бизнес
Однокурсница принца Уильяма рассказала о «химии» между ним и Кейт Миддлтон
19:16
Видео
Анатолий Вассерман раскрыл детали секретного проекта «Преемник»
19:13
Экономика
Польская компания PGNiG будет добывать нефть и газ на Украине
19:09
Экономика
Банки начали работу по обнулению кредитов семьям погибших в Казани
19:05
Происшествия
Петербуржец два года хранил в квартире патроны времен ВОВ
19:01
Армия
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент на границе с Арменией
18:59
Шоу-бизнес
Фанаты обсуждают вид Ольги Бузовой после больницы и экстренной операции
18:59
Происшествия
Американка-трансгендер дважды ограбила банк ради пластической операции
18:58
Происшествия
Покушение на жизнь тренера обернулось для жителя Кирово-Чепецка семью годами колонии
18:58
Спорт
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении PR-директора «Спартака»
Все новости

СМИ Владивостока расследуют случаи незаконной передачи детей суррогатными матерями

Общество
СМИ Владивостока расследуют случаи незаконной передачи детей суррогатными матерями
pixabay.com

Владивосток, 13 мая. Скандал с беби-туристами из Китая выявил «темные пятна» в статистике по родам суррогатных мам в столице Приморья. Краевой минздрав не прокомментировал ситуацию.

Правоохранительные органы Владивостока начали вести следственные действия по делу суррогатного материнства после инцидента с гражданами КНР. Сразу 12 китайцев одновременно обратились в приморский ЗАГС с просьбой зарегистрировать их как биологических родителей для детей, рожденных суррогатными матерями. Такой «беби-бум» среди иностранных туристов вызвал подозрения у администрации региона.

Как сообщили во Владивостокском клиническом родильном доме №3, восемь детей по программе суррогатного материнства появилось в стенах этого учреждения в период с 2019 по 2021 год. В то же время региональный ЗАГС зарегистрировал только шесть подобных родов за указанный период. Минздрав Приморского края и вовсе не располагает никакими данными по этому вопросу.

Согласно официальной статистике ведомства, около пяти детей по программе сурматеринства рождается в регионе ежегодно. Всего пять таких медучреждений располагается на территории Приморья, и только в одном из них родилось восемь детей за последние два с половиной года. Такие расхождения в цифрах требуют тщательной проверки, уверены журналисты «ПримаМедиа».

Четкие требования к родителям и суррогатным матерям в России позволят исключить возможности коммерческой выгоды, заявили российские сенаторы. Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила запретить возможность таких родов в РФ для передачи детей иностранным родителям.

приморье владивосток суррогатное материнство
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 232104 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 220897 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 204048 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 151166 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Политика 140122 11 мая 2021
Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией
Все новости / Общество / СМИ Владивостока расследуют случаи незаконной передачи детей суррогатными матерями
Рейтинг@Mail.ru