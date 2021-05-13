СМИ Владивостока расследуют случаи незаконной передачи детей суррогатными матерями

Владивосток, 13 мая. Скандал с беби-туристами из Китая выявил «темные пятна» в статистике по родам суррогатных мам в столице Приморья. Краевой минздрав не прокомментировал ситуацию.

Правоохранительные органы Владивостока начали вести следственные действия по делу суррогатного материнства после инцидента с гражданами КНР. Сразу 12 китайцев одновременно обратились в приморский ЗАГС с просьбой зарегистрировать их как биологических родителей для детей, рожденных суррогатными матерями. Такой «беби-бум» среди иностранных туристов вызвал подозрения у администрации региона.

Как сообщили во Владивостокском клиническом родильном доме №3, восемь детей по программе суррогатного материнства появилось в стенах этого учреждения в период с 2019 по 2021 год. В то же время региональный ЗАГС зарегистрировал только шесть подобных родов за указанный период. Минздрав Приморского края и вовсе не располагает никакими данными по этому вопросу.

Согласно официальной статистике ведомства, около пяти детей по программе сурматеринства рождается в регионе ежегодно. Всего пять таких медучреждений располагается на территории Приморья, и только в одном из них родилось восемь детей за последние два с половиной года. Такие расхождения в цифрах требуют тщательной проверки, уверены журналисты «ПримаМедиа».

Четкие требования к родителям и суррогатным матерям в России позволят исключить возможности коммерческой выгоды, заявили российские сенаторы. Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила запретить возможность таких родов в РФ для передачи детей иностранным родителям.