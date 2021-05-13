Выставка вещей русских царей и императоров впервые пройдет во Владивостоке

Владивосток, 13 мая. Экспозицию под названием «Романовы. От царя до императора. Из собрания Музеев Московского Кремля» впервые продемонстрируют в столице Дальнего Востока.

Среди предметов, которые редко покидают Кремль из-за своей хрупкости, значатся драгоценные ткани. Выставка начнет работу во Владивостоке 18 мая. Благодаря ей жители и гости города смогут посмотреть на 80 экспонатов, некогда принадлежавших представителям царской династии.

В числе выставочных предметов есть вещи, которыми владели следующие государи семьи из Романовых: Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Петр I. Об этом рассказали организаторы, передает издание «Контингент».

В то же время в Москве откроют выставку «Федор Достоевский. Сильные впечатления». Она разместится в помещении центрально здания Государственного музея истории российской литературы им. Владимира Даля.