Приморье выделило более 115 млн рублей на поддержку многодетных семей

Владивосток, 13 мая. Более 1,6 тысячи многодетных семей Приморского края оформили региональный материнский капитал на третьего ребенка, сообщила пресс-служба краевого правительства.

С начала года региональным материнским капиталом воспользовались 975 многодетных семей, еще 1627 семей оформили сертификат. На эту меру поддержки приморские власти выделили из регионального бюджета 115,6 миллиона рублей.

«Финансовая поддержка семей, в которых рождаются дети — важная составляющая национального проекта «Демография». В прошлом году различные выплаты и компенсации получали более 90 тысяч приморских семей», — сообщила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.

Маткапитал действует в России с 2007 года для стимулирования рождаемости и для помощи семей с детьми. Раньше его выплачивали только с появлением второго ребенка, теперь можно получить деньги и за первенца.