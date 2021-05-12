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Международный день медицинских сестер отмечают в приморских больницах

  /   Обновлено: 12 мая 2021 19:29
Общество
Международный день медицинских сестер отмечают в приморских больницах
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 10 мая. Их работа кропотливая, тяжелая, а порой — и рутинная. Они — незаменимые помощники и врачам, и пациентам. Сегодня Международный день медицинских сестер. И это — еще один повод поблагодарить их за борьбу с пандемией. Корреспондент ФАН побывал во Владивостокской клинической больнице №4 и пообщался с теми, кто работал на «передовой». Кстати, здесь трудятся более 190 медсестер.

Международный день медицинских сестер отмечают в приморских больницах
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Я ассоциирую профессию медицинской сестры с таким вот званием, как сестра милосердия. Потому что от сестры очень многое зависит. И в своей работе мы должны быть грамотными специалистами, профессионалами своего дела. Мы должны чувствовать пациента, уметь оказать ему помощь. Понять его внутреннее состояние, развеять его тревогу. Убедить в необходимости выполнения каких-то процедур, лечения и конечно же профессионально оказать медицинскую помощь», — поделилась в беседе с корреспондентом ФАН главная медицинская сестра Владивостокской клинической больницы №4 Людмила Денисенко.

Международный день медицинских сестер отмечают в приморских больницах
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Людмила Денисенко пошла по стопам своей матери, которая тоже была медсестрой. В «Дальзаводской» больнице работает с 85-го. Прошла с коллективом и пациентами весь год красной зоны, когда больница была крупнейшим на Дальнем Востоке COVID-госпиталем. Награждена медалью за борьбу с коронавирусом и неоднократно отмечена руководством медицинского учреждения.

Международный день медицинских сестер отмечают в приморских больницах
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Этот год был очень сложным. COVID — инфекция была неизвестная для нас. Очень тревожно было. Мы изучали внимательно все информационные материалы, которые поступали. Особого опыта организации инфекционного госпиталя у нас не было, потому что мы открывались первые и перестраивали на ходу свой стационар. Я очень рада, что закончилось работа в инфекционном госпитале, и мы сейчас на пути к мирной жизни», — рассказала Людмила Денисенко.

Международный день медицинских сестер отмечают в приморских больницах
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Международный день медицинских сестер Людмила встречает на работе. Как и другие медсестры больницы. А рабочее утро началось с поздравлений главного врача «Дальзаводской» Елены Новицкой. Профессиональный праздник обещает стать искренним. Для всех, кто устал болеть и работать на износ.

Ранее ФАН писал, что Владивостокская клиническая больница №4, на базе которой год назад был развернут самый крупный на Дальнем Востоке COVID-госпиталь, начала работать по своему обычному профилю.

приморье медицина владивосток день медсестры
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