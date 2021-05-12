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Дачников предупредили о дронах Росреестра в Приморье

Общество
Дачников предупредили о дронах Росреестра в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 12 мая. Владельцев дачных участков в Приморском крае предупредили о работе по выявлению нарушений с помощью дронов.

Пользователь blog_vladivostok на своей авторской страничке в Сети сообщил, что над дачными участками в Приморье начали летать дроны Росреестра. Специалисты ведомства проверяют, используется ли земля по назначению. Также Росреестр может с помощью беспилотников выявить несогласованное занятие участков или их неиспользование. За все эти нарушения владельцам грозят серьезные штрафы.

Ранее дачникам рассказали о возможных штрафных санкциях за наличие сорняков на участке. Людей не будут штрафовать за наличие ромашек или одуванчиков на территории участка. Денежные взыскания такого плана возможны только для владельцев сельхозугодий. Причиной штрафных санкций может стать борщевик Сосновского.

приморье росреестр дача
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