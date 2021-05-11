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В Приморье начали появляться дополнительные пункты вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 11 мая 2021 16:38
Общество
В Приморье начали появляться дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 11 мая. В Приморье для удобства граждан увеличивают количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Появятся такие «точки» преимущественно в торговых центрах и общественных местах, где жителям будет наиболее удобно вакцинироваться.

Отметим, что губернатор Приморского края рекомендовал ранее руководителям предприятий обеспечить иммунизацию своих трудовых коллективов. Для это им необходимо обратиться с заявкой в ближайший пункт вакцинации.

«Дальзаводская» поликлиника организовала 11 мая выезд на остров Попова для вакцинации населения, проживающего на территории острова, а также работников предприятий сферы образования, научно-исследовательского института, сотрудников МЧС. Предварительно записались более 150 человек»,  — сообщила корреспонденту ФАН главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

В Приморье начали появляться дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В министерстве здравоохранения Приморского края подчеркнули, что каждый пункт вакцинации, в том числе мобильный, открывается только после получения разрешительных документов на соответствие санитарным эпидемиологическим нормам и требованиям, а также после установки специального холодильного оборудования для хранения и транспортировки вакцины.

«В большинстве пунктов уже сегодня прививку можно получить без предварительной записи. Это стало возможным благодаря увеличению пропускной способности пунктов, более удобному для посетителей режиму работы. Однако наша задача — максимально охватить иммунизацией людей среднего и старшего возраста, поэтому необходимо расширять количество пунктов и развертывать их там, где будет удобно привиться занятым людям», — рассказала корреспонденту ФАН министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

В Приморье начали появляться дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Так, с 8 мая мобильный пункт вакцинации работает в торговом центре «Авиатор» в Артеме. Между тем, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам районов помочь медикам в организации дополнительных пунктов. Контрольный срок — 15 мая.

«Уважаемые главы, прирост вакцинированных есть, но он незначительный. Поэтому следует провести работу по увеличению количество прививочных пунктов. Ваша задача — обеспечить их всех необходимым холодильным оборудованием, предоставить надлежащее помещение», — заявил глава региона.

Сейчас привиться в Приморье против коронавирусной инфекции можно в 52 пунктах вакцинацииДля вакцинации никакие дополнительные тесты и анализы не требуются. Наличие антител от перенесенной ранее инфекции не является противопоказанием к иммунизации.

В Приморье начали появляться дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Призвал граждан сделать прививку и Президент страны Владимир Путин, который ранее на себе опробовал вакцину от коронавируса. Он подчеркнул, что тестирование и вакцинация — две очень важные составляющие в преодолении пандемии и ее последствий.

«Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования и темпы вакцинации. И конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, — нужно соблюдать масочный режим, другие требования специалистов. Только в этом случае нас ждет успех. А в том, что он будет, я не сомневаюсь», — заявил глава государства.

Ранее ФАН писал, что российская вакцина от коронавируса уже получила международное признание. Другие страны с нетерпением ждут поставок отечественного препарата, чтобы привить население и остановить распространение вируса. Однако сами россияне все чаще занимают выжидательную позицию. И если с появлением первой вакцины они стояли в очереди на прививку, то теперь, когда их три, темпы вакцинации начали замедляться.

приморье владивосток вакцинация от covid-19
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